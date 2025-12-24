Перерабатывать 1 млн тонн мусора планируют в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Директор Департамента управления отходами Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Руслан Тукенов 24 декабря 2025 года на брифинге в СЦК поделился планами по развитию мусороперерабатывающей отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.
Он заверил, что вопрос управления коммунальными отходами ежедневно стоит в рабочей повестке ведомства.
"По статистике, у нас образуется 4,5 млн тонн отходов в стране, из них перерабатывается в районе 25%. Мы должны однозначно увеличить этот показатель в рамках концепции по переходу к "зеленой экономике" до 40% к 2030 году. В прошлом году в Атырау ввели сортировочную линию мощностью 50 тыс. тонн в год. Также в рамках льготного механизма в этом году ввели в эксплуатацию линии в Костанайской области мощностью сортировки 50 тыс. тонн в год. В рамках данного механизма мы одобрили 63 проекта общей мощностью 2 тыс. тонн сортировки и с перерабатывающей мощностью 1 млн тонн", – сказал Тукенов.
Он назвал примерные сроки реализации этих проектов.
"Понятно, что реализация таких проектов займет определенное время. Все вместе займет 2-3 года. С введением таких проектов, думаю, мы поэтапно достигнем запланированных показателей и взятых на себя обязательств", – добавил спикер.
Ранее Тукенов прокомментировал ситуацию с мусорными полигонами в стране.
