Решить проблему раздельного вывоза мусора пообещали в Минэкологии

Директор Департамента управления отходами Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Руслан Тукенов 24 декабря 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал ситуацию с раздельным вывозом мусора, передает корреспондент Zakon.kz.

Во многих городах ставят контейнеры для раздельного сбора отходов. Однако приезжающие мусоровозы сбрасывают все в одну машину.

"Вынужден признать, такие моменты имеются. Но в рамках льготного финансирования нами улучшаются инфраструктурные вопросы в этой части. Есть уже конкретно профинансированные проекты. Есть и конкретные экологические требования о раздельном сборе отходов – сухие, мокрые и опасные составляющие. И обязательство о раздельном вывозе мусора также прописано. Но не везде оно исполняется", – признал Тукенов.

Он рассказал о планах по решению этой проблемы.

"Мы пошли дальше в рамках программы "Эко-Колдау", включив в эту систему мусоровывозящие организации с текущего года. "Жасыл даму" во всех регионах провело разъяснительные работы. Со стороны акиматов сейчас ведется формирование документов согласно нашим правилам. Думаю, в ближайшей перспективе мы эти вопросы поэтапно будем решать", – добавил Тукенов.

Правила о раздельном сборе отходов были утверждены в стране еще в 2021 году.