Сотни миллионов тонн промышленного мусора ежегодно образуется в Казахстане

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев 25 ноября 2025 года на заседании правительства перечислил основные проблемы в сфере управления отходами, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что рост экономики, урбанизация, изменение потребительских привычек и увеличение объемов строительства привели к увеличению образования отходов всех категорий.

"Основная доля приходится на промышленные отходы: ежегодно образуются сотни миллионов тонн вскрышных пород, хвостов и техногенных минеральных образований. У предприятий-владельцев отсутствуют стимулы или обязательные меры по их переработке. В связи с чем эти массы размещаются на объектах хранения, создавая экологические риски. В коммунальном секторе ежегодно образуется около 4,5 млн тонн ТБО, однако доля переработки остаётся на уровне 25-26%", – сказал Алиев.

В этой связи, по его словам, значительная часть отходов продолжает направляться на полигоны, большинство из которых не соответствует экологическим и санитарным требованиям.

"Пищевые отходы в зависимости от региона составляют до 30-40 % массы ТБО, но инфраструктура для их переработки практически отсутствует. Строительные отходы, несмотря на установленный законодательный запрет на их захоронение, продолжают попадать на полигоны и увеличивают количество стихийных свалок. Таким образом сфера управления отходами сталкивается с комплексом взаимосвязанных экологических, экономических и институциональных вызовов", – добавил вице-министр.

