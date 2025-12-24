Мусорный полигон Астаны будет заполнен к 2029 году: как решат проблему

Директор Департамента управления отходами МЭПР Руслан Тукенов 24 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о планах по решению проблемы астанинского мусорного полигона, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным столичного маслихата, к 2029 году все ячейки мусорного полигона Астаны будут заполнены.

"Такой момент есть. Акиматом Астаны определенные работы ведутся. Там две ячейки уже заполнены. По строительству третьей ячейки в настоящее время акимат разработал соответствующие проектно-сметные документации (ПСД), получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. В настоящее время решается вопрос финансирования строительства. Думаю, в ближайшее время акимат продолжит работу, она будет исполнена в срок", – пообещал Тукенов.

По его словам, аналогичные проблемы есть и в других регионах.

"В частности, в Атырау, Уральске. У акиматов есть четкие планы природоохранных мероприятий, есть утвержденная программа управления коммунальными отходами. В рамках этого определенные работы ведутся", – добавил спикер.

Ранее Тукенов прокомментировал ситуацию с мусорными полигонами в стране.