МЧС обратилось к казахстанцам с важным предупреждением

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 15 декабря 2025 года, обратилось к гражданам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев призывают соблюдать правила безопасности в зимний период при ухудшении погодных условий.

"МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и не выезжать в дальние поездки при неблагоприятных погодных условиях. Жителям сельской местности рекомендуется воздерживаться от длительных пеших прогулок в условиях ухудшения погоды", – следует из обращения, распространенного в понедельник.

В МЧС отметили, что проводится информирование населения об ухудшении погодных условий и закрытии автодорог путем доведения штормовых предупреждений, рассылки SMS-сообщений, а также через интернет-ресурсы и социальные сети.

"МЧС обращает внимание населения на повышенную опасность выхода на неокрепший лед в зимний период и настоятельно рекомендует строго соблюдать меры безопасности при нахождении на водоемах", – добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации подготовлена группировка сил и средств численностью более 44 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники.

В регионах страны подготовлен 1681 пункт обогрева, а 40 трассовых медико-спасательных пунктов МЧС также будут использованы как пункты обогрева.

Ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы распространил штормовое предупреждение о снегопаде, гололеде и тумане и обратился к жителям и гостям южной столицы.