Важное заявление об ощутимом землетрясении в Алматы сделали сейсмологи МЧС

Сегодня, 23 декабря 2025 года, сейсмологи Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана распространили важное заявление касательно информации об ощутимом землетрясении в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В связи с распространением информации об ощутимом землетрясении силой 2 балла в Алматы, зарегистрированном накануне, сейсмологи МЧС разъяснили следующее:

"22 декабря в 02:16 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС Республики Казахстан было зарегистрировано землетрясение с эпицентром на территории Китайской Народной Республики, в 256 км к юго-востоку от Алматы. По официальным данным ННЦСНИ, на территории Республики Казахстан, в том числе в Алматы, землетрясение не ощущалось".

Как заверили сейсмологи, "информация об ощутимости, размещенная на сайте Казахстанского национального центра, была опубликована на основании данных зарубежного сайта www.emsc-csem.org, основана на сторонних источниках и не подтверждена официальными данными".

ТОО "ННЦСНИ" МЧС Республики Казахстан просит население доверять только официальной информации.

Ранее мы писали, что ночью 22 декабря 2025 года в Алматы ощущалось землетрясение, которое произошло на территории Китая. По информации Центра данных Института геофизических исследований, ощутимость в южной столице была 2 балла.