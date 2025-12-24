Выявили множество разных нарушений: глава ВАП о проверках в Алматы

Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах Мажилиса 24 декабря 2025 года озвучил предварительные итоги аудита в акимате Алматы и подведомственных организациях, передает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов отметил, что по Алматы проверка находится на стадии завершения.

"Мы проверили действительно акимат Алматы и порядка 15 юридических лиц и организаций, находящихся под акиматом, с охватом на сумму 1,6 трлн тенге", – добавил он.

Глава ВАП также привел некоторые факты и нарушения, которые выявили аудиторы.

"Управлением строительства Алматы с 2022 года в мкр. "Жас канат" не завершены семь жилых комплексов и также не переданы в коммунально-жилищный фонд 12 введенных в эксплуатацию жилых комплексов на сумму 13,3 млрд тенге. Причина – отсутствие благоустройства прилегающей территории. Из-за того, что эти меры были несвоевременно сделаны, соответственно, несвоевременно жильем будут обеспечены почти 1,5 тыс. очередников – они ждут своего жилья", – отметил Смаилов.

По его данным, Управлением городской мобильности допущены многочисленные нарушения по выплате субсидий перевозчикам – всего им необоснованно выплачено 2,3 млрд тенге.

"На момент аудита не эксплуатировались 628 новых автобусов общей стоимостью 64 млрд тенге. Причина – длительное оформление документов в связи с задолженностью по штрафам. Эти и множество разных нарушений выявили и по результатам мы будем проводить заседание Высшей аудиторской палаты с приглашением представителей всех соответствующих организаций и структур акимата Алматы и затем в зависимости от характера нарушений будут привлечены либо к дисциплинарной, либо к административной, а, возможно, и уголовной ответственности какие-то должностные ответственные лица ", – резюмировал Смаилов.

