Бантик сорван, дверь закреплена шурупом: жители Талдыкоргана разрушили новогодние декорации
Так, Андабеков просит гостей и жителей города не ломать малые архитектурные формы (МАФ).
"Для настроения специально подготовили МАФы. Но, к сожалению, наблюдается повсеместный вандализм", – отмечает он.
К примеру, на одной из декораций оторвали бантик. Также нездоровый интерес у населения вызывает красная будка с подарками.
"Ее устанавливали в прошлом году. Отреставрировали. Здесь есть дверь, чтобы можно было украшать внутри. Открывать и закрывать нельзя. Но повторяются случаи, когда жители выламывают дверь. Пришлось закрепить ее шурупом".Женис Андабеков
Также замакима показал и другой объект, который подвергся "нападению" со стороны людей. У "Железного трона" отломали декоративные элементы.
Казахстанцы после просмотра видео с горечью согласились, что для искоренения подобной ситуации необходимо принимать строгие меры.
- Мамы, смотрите за своими детками, культура прививается с детства.
- Штраф нужно ставить по цене декоративной конструкции.
- Родителям нужно воспитывать детей, все идет из семьи, культура прививается с детства, и необходимо устанавливать камеры, затем применять штрафы к родителям, иначе это не искоренить.
- Дикари.
- На остановках после студентов и школьников все заплевано, разговаривают при взрослых матом, все это от родителей, никакого уважения к чужой работе.
- Здесь надо не призывать варваров к порядочности, а выявлять и привлекать к ответственности.
- Поставить камеры и наказывать – штрафовать – они как раз здесь при месте будут.
- Полиция должна строго за этим следить.
- Рожденный ползать летать не может!
- Нет элементарного чувства красоты, вандализм будет, пока не будет понимания и любви к искусству в целом. Ибо красота спасет мир.
Тем временем на улицах Степногорска в преддверии Нового года появились традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Однако вместо праздничного настроения сказочные персонажи вызвали у горожан недоумение и даже испуг своим внешним видом. После возмущения общества власти пришли к выводу, что конструкции будут демонтированы.