Бантик сорван, дверь закреплена шурупом: жители Талдыкоргана разрушили новогодние декорации

Заместитель акима Талдыкоргана Женис Андабеков выступил с важным обращением к жителям города. Чиновник призвал бережно относиться к декорациям и украшениям, подготовленным специально для новогодней атмосферы, сообщает Zakon.kz.

Так, Андабеков просит гостей и жителей города не ломать малые архитектурные формы (МАФ).

"Для настроения специально подготовили МАФы. Но, к сожалению, наблюдается повсеместный вандализм", – отмечает он.

К примеру, на одной из декораций оторвали бантик. Также нездоровый интерес у населения вызывает красная будка с подарками.

"Ее устанавливали в прошлом году. Отреставрировали. Здесь есть дверь, чтобы можно было украшать внутри. Открывать и закрывать нельзя. Но повторяются случаи, когда жители выламывают дверь. Пришлось закрепить ее шурупом". Женис Андабеков

Также замакима показал и другой объект, который подвергся "нападению" со стороны людей. У "Железного трона" отломали декоративные элементы.

Казахстанцы после просмотра видео с горечью согласились, что для искоренения подобной ситуации необходимо принимать строгие меры.

Мамы, смотрите за своими детками, культура прививается с детства.

Штраф нужно ставить по цене декоративной конструкции.

Родителям нужно воспитывать детей, все идет из семьи, культура прививается с детства, и необходимо устанавливать камеры, затем применять штрафы к родителям, иначе это не искоренить.

Дикари.

На остановках после студентов и школьников все заплевано, разговаривают при взрослых матом, все это от родителей, никакого уважения к чужой работе.

Здесь надо не призывать варваров к порядочности, а выявлять и привлекать к ответственности.

Поставить камеры и наказывать – штрафовать – они как раз здесь при месте будут.

Полиция должна строго за этим следить.

Рожденный ползать летать не может!

Нет элементарного чувства красоты, вандализм будет, пока не будет понимания и любви к искусству в целом. Ибо красота спасет мир.

Тем временем на улицах Степногорска в преддверии Нового года появились традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Однако вместо праздничного настроения сказочные персонажи вызвали у горожан недоумение и даже испуг своим внешним видом. После возмущения общества власти пришли к выводу, что конструкции будут демонтированы.