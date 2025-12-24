#Казахстан в сравнении
Общество

Бантик сорван, дверь закреплена шурупом: жители Талдыкоргана разрушили новогодние декорации

Дед Мороз, украшения, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 13:58 Фото: pixabay
Заместитель акима Талдыкоргана Женис Андабеков выступил с важным обращением к жителям города. Чиновник призвал бережно относиться к декорациям и украшениям, подготовленным специально для новогодней атмосферы, сообщает Zakon.kz.

Так, Андабеков просит гостей и жителей города не ломать малые архитектурные формы (МАФ).

"Для настроения специально подготовили МАФы. Но, к сожалению, наблюдается повсеместный вандализм", – отмечает он.

К примеру, на одной из декораций оторвали бантик. Также нездоровый интерес у населения вызывает красная будка с подарками.

"Ее устанавливали в прошлом году. Отреставрировали. Здесь есть дверь, чтобы можно было украшать внутри. Открывать и закрывать нельзя. Но повторяются случаи, когда жители выламывают дверь. Пришлось закрепить ее шурупом".Женис Андабеков

Также замакима показал и другой объект, который подвергся "нападению" со стороны людей. У "Железного трона" отломали декоративные элементы.

Казахстанцы после просмотра видео с горечью согласились, что для искоренения подобной ситуации необходимо принимать строгие меры.

  • Мамы, смотрите за своими детками, культура прививается с детства.
  • Штраф нужно ставить по цене декоративной конструкции.
  • Родителям нужно воспитывать детей, все идет из семьи, культура прививается с детства, и необходимо устанавливать камеры, затем применять штрафы к родителям, иначе это не искоренить.
  • Дикари.
  • На остановках после студентов и школьников все заплевано, разговаривают при взрослых матом, все это от родителей, никакого уважения к чужой работе.
  • Здесь надо не призывать варваров к порядочности, а выявлять и привлекать к ответственности.
  • Поставить камеры и наказывать – штрафовать – они как раз здесь при месте будут.
  • Полиция должна строго за этим следить.
  • Рожденный ползать летать не может!
  • Нет элементарного чувства красоты, вандализм будет, пока не будет понимания и любви к искусству в целом. Ибо красота спасет мир.

Тем временем на улицах Степногорска в преддверии Нового года появились традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Однако вместо праздничного настроения сказочные персонажи вызвали у горожан недоумение и даже испуг своим внешним видом. После возмущения общества власти пришли к выводу, что конструкции будут демонтированы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
