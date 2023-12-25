Новогодняя сказка во дворе: как житель Костаная стал зачинателем городского бренда "9-13"

Акиматы городов и областей сейчас заняты новогодним оформлением своих регионов. Но и сами жители не отстают от властей. Например, с каждым годом в Костанае празднично украшенных дворов становится все больше.

С одним из инициаторов создания хорошего настроения познакомился корреспондент Zakon.kz.

Активист Евгений Полуян впервые решил украсить двор дома №13 в 9 микрорайоне более 10 лет назад. И, как говорится, завертелось. А началось все с украшения искусственной елки во дворе и нескольких гирлянд. Сегодня участок возле дома похож на маленькую новогоднюю сказку, которую создал Евгений вместе с несколькими соседями.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"В этом году традиции украшать двор исполняется уже 11 лет. Начиналось все с небольшой горки для маленькой дочери, живой сосны, купленной на деньги ПКСК и бессонной ночи, проведенной у окна, чтобы караулить наряженную и сверкающую елку. Но все выстояло, хотя и было в диковинку в наших темных и полузаброшенных дворах", - вспоминает Евгений.

По словам собеседника, добрая традиция ставить елку во дворах домов или школ была обыденной в его советском детстве. И всегда рядом была зимняя забава - горка, дворы были полны детворы. И все без колоссальных трат, тендеров и подрядчиков. Возрожденная традиция из года в год стала обрастать позитивом, как снежный ком.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"За эти годы появились три искусственные зеленые красавицы. Причем две буквально с мусорки, у них был сломан каркас. Но арматура, вставленная внутрь, творит чудеса, и наши елки обрели вторую жизнь. Соседи стали подкидывать старые игрушки, мишуру, неработающие гирлянды. Некоторые удавалось запаять, и они находили место во дворе. Так гирлянд становилось все больше и сегодня, по моим подсчетам, их уже сверкает 40 штук", - добавляет собеседник.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

По словам активиста, иллюминации – это самая затратная часть, поскольку зимы в Костанае от мороза в -30 до дождя в декабре, не все электрические гирлянды выдерживают. Украшения регулярно перегорают, и приходится докупать. В украшении двора Евгению помогают соседи, преимущественного его и соседнего подъезда, скидываются небольшими суммами. У других он и не просит, поскольку физически не сможет украсить весь большой дом.

"В этом году на украшение ушло порядка 10-12 тыс. тенге. На эти деньги ежегодно покупается изолента, скотч, провод и проволока. Второй год подряд случается еще одно чудо. Совершенно посторонний человек, живущий в другом районе, бесплатно приносит две совершенно новые гирлянды, причем, судя по размеру, совсем недешевые. Говорит, что это вклад в наше прекрасное дело", - делится Евгений.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

А несколько лет назад по адресу "9 – 13" появились фигуры новогодних персонажей и олень из фанеры, снеговики из бревен. Весь материал - остатки от ремонта и спиленное дерево. Лобзик в руках, немного краски и фантазии, и чудо готово! Каждый год костанаец старается придумать что-то новое: в прошлом году установил сияющую звезду на козырьке подъезда, в этом - инсталляцию в виде свечей.

Если есть достаточно снега, то во дворе обязательно возводят горку для детворы. Иногда с помощью соседей, но в основном, по словам Евгения, помогают женщины и дети, мужчины как-то неохотно подключаются к процессу. По словам Евгения, на возведение горки уходит примерно неделя, надо, чтобы снег слежался. Он вручную лепит бортики из снега с водой, заливает, а дети раскатывают. В этом году погода пока не позволила соорудить горку, снега выпало мало. Но активисты не унывают и все-таки постараются ее сделать.

"Какое отношение окружающих? Как говорится, "дурной" пример заразителен! Глядя на нас, другие костанайцы стали украшать свои дворы. А наш стал уже, можно сказать, брендом "9-13". Рядом школа, детский сад, другие дома, поэтому экскурсии проходят регулярно. Во время карантина по коронавирусу, когда в школах отменили все новогодние мероприятия, некоторые классы приходили к нам во двор, чтобы поводить хоровод и вручить подарки", - резюмировал костанаец.

Он не только стал зачинателем новогоднего бренда "9 – 13", но и заложил своеобразную традицию встречи в этом дворе Нового года, когда в первые минуты наступающего года, ночью, соседи гурьбой выходят из подъездов, поздравляют друг друга с бокалом шампанского, запускают фейерверки, танцуют вокруг елки, и делятся друг с другом позитивом.