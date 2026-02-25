Где выпустят четырех амурских тигров, которых Россия безвозмездно передаст Казахстану

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана 25 февраля 2026 года рассказали подробнее о реинтродукции тигров из России в РК, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в комитете, в рамках совместного плана мероприятий по подготовке к ввозу в Казахстан амурских тигров из РФ и первичной адаптации завезенных животных завершены основные этапы подготовки специалистов.

" На территорию Иле-Балхашского государственного природного резервата планируется завоз 4 особей тигра из Российской Федерации. В настоящее время на территории России ведется работа по отбору животных для их последующей отправки в Казахстан. Для успешной реализации проекта особое внимание было уделено подготовке казахстанских специалистов". Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

Согласно двустороннему плану, специалисты прошли обучение в два этапа:

Первый этап прошел в декабре 2025 года: 5 специалистов прошли обучение на территории Хабаровского края (РФ).

Второй этап состоялся в феврале 2026 года: еще 6 специалистов успешно завершили программу обучения.

"В ходе обучения специалисты освоили методы предотвращения и урегулирования возможных конфликтных ситуаций с участием тигров. Также они изучили международные методики работы с хищниками и получили практические навыки". Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

О том, что Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров, стало известно 13 ноября 2025 года. Совместный план действий по ввозу и адаптации амурских тигров в Казахстане был подписан в ходе государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Россию. Отмечалось, что документ закрепляет договоренности по восстановлению тигра в Центральной Азии – проекта, не имеющего аналогов в регионе.

22 февраля 2026 года директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал, что транспортировку редких животных в Казахстан планируется осуществить уже этой весной.