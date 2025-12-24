Инвестиции и сотрудничество с гигантами: "Самрук-Қазына" подводит итоги 2025 года

Несмотря на экономические и геополитические штормы, "Самрук-Қазына" показывает по итогам года рост активов на 10%, рост выручки – на 12% (18 трлн тенге) и сохранение чистой прибыли в размере более 2 трлн тенге (на уровне прошлого года), сообщает Zakon.kz.

В настоящее время портфель Группы включает свыше 130 проектов на сумму около 52 трлн тенге. В их числе проекты в нефтегазохимии, энергетике, логистике и коммуникациях.

По данным фонда, в 2025 году завершено девять весомых инвестпроектов общей стоимостью более 1,1 трлн тенге:

строительство опреснительного завода в Кендерли мощностью 50 тыс. м³/сутки, это позволило решить проблему дефицита пресной воды для жителей Жанаозена и Мангистауской области;

мощность завода CASPI BITUM увеличена в 1,5 раза до 750 тыс. тонн в год, что позволит обеспечить внутренний рынок дорожным битумом;

построен газопровод "Талдыкорган-Ушарал", благодаря которому газ получат 84 населенных пункта, где проживает 134 тыс. человек;

в Жанаозене запущена солнечная электростанция на 50 МВт, что увеличит производство "чистой" электроэнергии в регионе;

в Актау открыт контейнерный хаб на 120 тыс. ДФЭ в год, а в Алматы начал работу терминал ZHETYSU мощностью 115 тыс. ДФЭ в год, это повысит транзитный потенциал Казахстана.

Также в итогах "Самрук-Қазына" отмечает большую работу в рамках международного сотрудничества путем как привлечения новых инвесторов, так и выхода на новые рынки. Например, на площадке Казахстанско-китайского делового совета было подписано 70 различных соглашений стоимостью более 15 млрд долларов.

А во время двух визитов высокой казахстанской делегации в США подписаны соглашение с Boeing о покупке 18 воздушных судов, договор КТЖ с Wabtec, который предусматривает производство на казахстанском заводе 300 грузовых локомотивов и работу по их сервисному обслуживанию. Также "Қазақтелеком" подписал договор с Amazon Kuiper о реализации в Казахстане услуг спутниковой связи этого оператора.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Японию увенчался подписанием компанией и ее дочками девяти соглашений и меморандумов стоимостью 1,5 млрд долларов, которые включают в себя энергетику, возобновляемые источники энергии, цифровизацию, проекты в горнодобывающим секторе и транспорте.

Кроме того, Фонд сообщил о росте объемов закупок у отечественных товаропроизводителей – они выросли с 625 млрд тенге в 2023 году до текущих 2 трлн тенге. При этом подчеркнуто, что ОЭСР, Всемирный Банк, ЕБРР и Азиатский банк развития признали систему закупок Фонда отвечающей передовым стандартам.

Также в Фонде сообщили о реализации 62 проектов с применением искусственного интеллекта в производстве, промышленной безопасности и технологических процессах.

Созданы корпоративные ИИ-ассистенты, внедрена нейросеть SKAI – первый в регионе цифровой член Совета директоров с правом голоса. SKAI анализирует документы, архивы решений и финансовые материалы, повышая прозрачность и качество управления.

"Самрук-Қазына" демонстрирует динамику работы и энергетические планы по всему спектру своей деятельности. Холдинг становится все более ключевым инструментом президентской политики и фактором достижения объявленного экономического роста. Отметим, что государственная экономическая политика рассчитывает, что в условиях геополитической турбулентности рассчитывать на "невидимую руку рынка" особого смысла нет, и эту роль должен выполнять, прежде всего, квазигосударственный сектор. Естественно, при участии столь популярных у руководства страны и инвесторов ИИ-инструментов". Данияр Ашимбаев

В "Самрук-Қазына" добавили, что в течение двух лет планируется перейти к модели, в которой 70% управленческих решений принимаются при участии искусственного интеллекта. При этом на 2026 год установлен коэффициент полезного действия по увеличению EBITDA на 5% за счет внедрения искусственного интеллекта.