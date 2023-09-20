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Деньги на ветер: более 15 млрд тенге растратили в одной из "внучек" "Самрук-Қазына"

В одной из "внучек" "Самрук-Қазына" выявили растрату активов на сумму более 15 млрд тенге Фото: zakon.kz
Растрату активов на сумму более 15 млрд тенге обнаружили в одной из "внучек" Фонда национального благосостояния "Самрук-Қазына". Эти деньги должны пойти на строительство ветровых электростанций, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента внутреннего государственного аудита по городу Астана, в Ерейментауском районе Акмолинской области планировали построить ветровые электростанции стоимостью более 26 миллиардов тенге.

Для этого в 2020 году ТОО "Ereymentau Wind Power", являющееся полностью дочерним предприятием АО "Самрук-Энерго", заключило договор с компанией "Олимп Транс Сервис".

Однако "Олимп Транс Сервис" не начал строительные работы, несмотря на то, что компании выплатили аванс в в размере 10,5 миллиарда тенге.

Более того, ТОО "Ereymentau Wind Power" выплатило подрядчику еще аванс в размере 5,5 миллиарда тенге, но и это не способствовало началу строительных работ.

"Лояльность" наблюдательного совета и бывшего руководства ТОО "Ereymentau Wind Power" привела к тому, что выплаченный аванс в размере 15,4 млрд тенге оказался ничем необеспечен. Кроме того, была утрачена возможность получения страховой выплаты. Никакая претензионно-исковая работа по возврату денег не ведется, – сообщили в ведомстве.

В департаменте добавили, что "внучка" "Самрук-Қазына" должна устранить нарушения и выявить виновных в растрате денег. 

1 сентября в своем Послании Касым-Жомарт Токаев поручил правительству с 2024 года начать приватизацию всех непрофильных активов и проведение народных IPO компаний Фонда "Самрук-Казына". 

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Самрук-Казына Акмолинская область Казахстан
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