Сапаров об угрозе от сайгаков для фермеров: Мясокомбинаты работают

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 24 декабря 2025 года на пресс-встрече заявил, что рисков для фермеров из-за сайгаков не зафиксировано, при этом мясокомбинаты и ветеринарная служба работают в штатном режиме, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Сапарова, вопросы, связанные с сайгаками, в основном находятся в ведении Министерства экологии, которое занимается регулированием их численности, включая отстрел, тогда как со стороны Минсельхоза ветеринарная служба и мясокомбинаты работают в штатном режиме, при этом в стране функционирует порядка 25 мясокомбинатов.

"В целом для сельхозтоваропроизводителей у нас предусмотрены правила субсидирования сеток, то есть ограждений и электропастухов. Эти меры финансируются, правила есть, размер субсидий составляет 25% от стоимости. При поступлении заявлений мы готовы их субсидировать. Если потребуется увеличить долю субсидирования до 50%, если просят фермеры, такое решение может быть рассмотрено дополнительно", – озвучил министр.

По его словам, на сегодняшний день обращений от казахстанских фермеров по поводу ущерба, нанесенного сайгаками, не поступало.

6 декабря 2025 года стало известно, что Казахстану снова разрешили продавать рога сайгака.