Казахстану снова разрешили продавать рога сайгака

На 20-й конференции сторон Конвенции CITES в Самарканде (24 ноября – 5 декабря 2025 года) принято решение о снятии нулевой экспортной квоты на рога сайгака, происходящих исключительно из казахстанской популяции вида, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, для продвижения национальной позиции по снятию нулевой экспортной квоты на рога сайгака была сформирована расширенная делегация Казахстана под руководством главы МЭПР Ерлана Нысанбаева.

Фото: gov.kz

5 декабря на церемонии официального закрытия конференции сторон генеральный секретарь CITES Ивонн Игуэро в своей речи отметила успехи Казахстана в сохранении сайгака и подчеркнула, что именно этот успех позволил стране возобновить международную торговлю дериватами вида.

"Благодаря последовательным усилиям по охране вида, численность сайгака в Казахстане выросла с исторического минимума от 21 тыс. до более чем 4 млн особей. Этот впечатляющий результат вселяет уверенность в долгосрочную устойчивость вида и позволил сторонам согласиться на возобновление международной торговли дериватами из Казахстана при предосторожном, строго контролируемом подходе". Ивонн Игуэро

Предложение о снятии нулевой квоты – это новый этап развития, перехода от исключительно охранной модели к научно-обоснованному, устойчивому использованию, где любое использование будет оставаться безопасным для вида и его среды обитания, включая контролируемую легальную торговлю дериватами (рогами) при наличии эффективной системы прослеживаемости.

Казахстан подтвердил обязательство направлять доходы от регулируемой международной торговли рогами на сохранение биоразнообразия, мониторинг и восстановление экосистем.

Итоги голосования сторон CITES: 111 стран – "за" (94%), 7 стран – "против" (включая Монголию).

Фото: gov.kz

Казахстан также подчеркнул, что устойчивое управление популяцией сайгака соответствует логике и целям Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию, включая:

сохранение целостности экосистем (Задача 1),

восстановление деградированных земель и пастбищ (Задача 2),

устойчивое использование дикой фауны при минимизации нагрузки на уязвимые степные и пустынные экосистемы (Задача 5)".

Материал по теме Насколько безопасно покупать мясо сайгаков, рассказали в Минэкологии

4 ноября 2025 года в Минсельхозе подтвердили, что мясо сайгаков появится в супермаркетах Казахстана.