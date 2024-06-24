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Минсельхоз о сайге: Наши мясокомбинаты готовы

Сайга, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 16:24 Фото: wikimedia/Navinder Singh
Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров 24 июня 2024 года в кулуарах Мажилиса рассказал, как планируется регулировать популяцию сайгаков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным министра, численность сайгаков в Казахстане увеличивается и ее необходимо регулировать.

"Не обязательно отстрел. Нужен организованный отлов, как положено. Наши мясокомбинаты готовы, стандарты все разработаны. Будем работать. Я не говорю про отстрел и не будут говорить. Мы говорим про организованный отлов сетками", – дополнил он.

Айдарбек Сапаров сообщил, что сейчас нет методики по расчету ущерба от сайгаков.

"Даже если будет разработана, у нас сегодня есть вопросы по льготному кредитованию и субсидированию, по листу ожидания – бюджет же не безразмерный. Мы здесь должны подумать. Через несколько недель наш вице-министр и Минэкологии будут выезжать в Западный Казахстан и там будем встречаться и обсуждать, может, мы сетку для ограждения будем субсидировать, может, будем субсидировать "электропастухов". Мы подумаем, как поддержать, – добавил министр.

Кроме того, журналисты поинтересовались у главы МСХ, пробовал ли он мясо сайги.

"Нет. Кто мне ее принесет? Кто ее подготовит? Кто отстрелит? Мне некогда. Это вопрос личный", – обозначил Сапаров.

19 сентября 2023 года приказом МЭПР сайгаки включены в перечень животных, популяции которых подлежат регулированию. Приказ введен в действие с 6 октября 2023 года.

Регулирование популяции решено было проводить двумя способами: ловлей сетями и отстрелом.

12 февраля 2024 года отстрел сайгаков снова запретили в Казахстане.

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Мажилис Парламента РК МСХ РК Сапаров Айдарбек 2024 год Сайгаки
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