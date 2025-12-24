Президент о "чистоте" в Боровом: Позор просто

На совещании по развитию Астаны Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос создания экопарков в пригородных зонах крупных мегаполисов и областных центров, сообщает Zakon.kz.

По его словам, многие столичные жители, как правило, в выходные и праздничные дни выезжают в Боровое.

"Это достаточно далеко и несет нагрузку на экосистему природного парка. Поэтому назрела необходимость создания экопарков близ Астаны. Правительству совместно с акимами регионов нужно принять меры по созданию экопарков в пригородных зонах крупных мегаполисов и областных центров. Но, опять же, я обращаю внимание на то, что там должна быть чистота. Посмотрите, что в Боровом происходит. Позор просто. Это же не инопланетяне там сорят, а наш народ", – возмутился глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев на совещании потребовал от акима Астаны не затягивать с реализацией проекта Smart City, а также уделить особое внимание формированию гармоничного городского пространства.