#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Общество

Президент о "чистоте" в Боровом: Позор просто

Государственный национальный природный парк Бурабай, Боровое, туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 17:16 Фото: wikimedia/Yelena Shander
На совещании по развитию Астаны Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос создания экопарков в пригородных зонах крупных мегаполисов и областных центров, сообщает Zakon.kz.

По его словам, многие столичные жители, как правило, в выходные и праздничные дни выезжают в Боровое.

"Это достаточно далеко и несет нагрузку на экосистему природного парка. Поэтому назрела необходимость создания экопарков близ Астаны. Правительству совместно с акимами регионов нужно принять меры по созданию экопарков в пригородных зонах крупных мегаполисов и областных центров. Но, опять же, я обращаю внимание на то, что там должна быть чистота. Посмотрите, что в Боровом происходит. Позор просто. Это же не инопланетяне там сорят, а наш народ", – возмутился глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев на совещании потребовал от акима Астаны не затягивать с реализацией проекта Smart City, а также уделить особое внимание формированию гармоничного городского пространства.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев пригрозил чиновникам уголовной ответственностью из-за беспорядочной застройки Астаны
16:37, 31 января 2023
Токаев пригрозил чиновникам уголовной ответственностью из-за беспорядочной застройки Астаны
Президент: Астана утрачивает свой "столичный лоск"
16:23, 31 января 2023
Президент: Астана утрачивает свой "столичный лоск"
Президент назвал крайне актуальную проблему для Астаны
16:38, 31 января 2023
Президент назвал крайне актуальную проблему для Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: