Астана впечатлила Си Цзиньпина своим преображением – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 декабря 2025 года на совещании по развитию Астаны, потребовал особое внимание уделить формированию гармоничного городского пространства и привел слова главы Китая, сообщает Zakon.kz.

По его данным, создание максимально комфортных условий для жизни и работы граждан должно быть главным приоритетом для акимов всех уровней.

"У столицы особый статус, она призвана служить примером современной урбанистики. В этом плане в Астане уже достигнуты определенные результаты, сформирован единый подход к развитию городской среды. Данный момент был замечен главами государств во время мировых саммитов, которые были проведены здесь летом нынешнего года". Касым-Жомарт Токаев

Президент также привел слова председателя Си Цзиньпина, который дал хорошую оценку столице.

"Он сказал, что наш город значительно улучшил свой облик. Это говорит о том, что даже такие крупные руководители мировых держав обращают внимание на состояние наших городов, посещая Казахстан. Это обязательно надо иметь в виду". Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев во время совещания заявил, что в рейтинге Oxford Economics 2025 Астана заняла 36-е место в Азии.