#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Политика

Астана впечатлила Си Цзиньпина своим преображением – Токаев

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 17:11 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 декабря 2025 года на совещании по развитию Астаны, потребовал особое внимание уделить формированию гармоничного городского пространства и привел слова главы Китая, сообщает Zakon.kz.

По его данным, создание максимально комфортных условий для жизни и работы граждан должно быть главным приоритетом для акимов всех уровней.

"У столицы особый статус, она призвана служить примером современной урбанистики. В этом плане в Астане уже достигнуты определенные результаты, сформирован единый подход к развитию городской среды. Данный момент был замечен главами государств во время мировых саммитов, которые были проведены здесь летом нынешнего года".Касым-Жомарт Токаев

Президент также привел слова председателя Си Цзиньпина, который дал хорошую оценку столице.

"Он сказал, что наш город значительно улучшил свой облик. Это говорит о том, что даже такие крупные руководители мировых держав обращают внимание на состояние наших городов, посещая Казахстан. Это обязательно надо иметь в виду".Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев во время совещания заявил, что в рейтинге Oxford Economics 2025 Астана заняла 36-е место в Азии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Движется вперед, но существуют нерешенные проблемы": Токаев о развитии Астаны
16:57, Сегодня
"Движется вперед, но существуют нерешенные проблемы": Токаев о развитии Астаны
Токаев оценил позиции Астаны в глобальном рейтинге городов
17:02, Сегодня
Токаев оценил позиции Астаны в глобальном рейтинге городов
Как Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны
13:52, 16 июня 2025
Как Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: