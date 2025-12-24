#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
События

Токаев озвучил требование акиму Астаны и Министерству искусственного интеллекта

Астана, город Астана, столица Казахстана, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 17:06 Фото: unsplash
На совещании по развитию Астаны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму столицы завершить реализацию проекта Smart City в кратчайшие сроки, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что ранее по его поручению в Астане запустили проект Smart City.

"В ближайшее время начнет работу Центр оперативного управления, который будет координировать работу установленных в городе видеокамер и деятельность различных служб. Данная система позволит оперативно реагировать на угрозы и предотвращать происшествия. Для обеспечения функционирования платформы строится Центр обработки данных. Возможности цифровой инфраструктуры также будут использованы органами правопорядка в целях поддержания общественной безопасности. Принцип "Закон и Порядок" должен работать на практике. Поручаю акиму Астаны завершить реализацию проекта в кратчайшие сроки", – сказал Токаев.

Аналогичные платформы, заявил он, должны быть внедрены во всех городах страны.

"Ответственность за координацию данной инициативы возлагается на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития", – резюмировал глава государства.

Он также рассказал, что в рейтинге Oxford Economics 2025 Астана заняла 36-е место в Азии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев о LRT: Принципиально важно своевременно завершить реализацию проекта
14:11, 11 июля 2023
Токаев о LRT: Принципиально важно своевременно завершить реализацию проекта
Министерство искусственного интеллекта появилось в Казахстане
20:23, 18 сентября 2025
Министерство искусственного интеллекта появилось в Казахстане
Токаев похвалил акимат Астаны за реализацию масштабного проекта "Умный город"
18:39, 11 августа 2025
Токаев похвалил акимат Астаны за реализацию масштабного проекта "Умный город"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: