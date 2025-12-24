Токаев озвучил требование акиму Астаны и Министерству искусственного интеллекта

На совещании по развитию Астаны Касым-Жомарт Токаев поручил акиму столицы завершить реализацию проекта Smart City в кратчайшие сроки, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что ранее по его поручению в Астане запустили проект Smart City.

"В ближайшее время начнет работу Центр оперативного управления, который будет координировать работу установленных в городе видеокамер и деятельность различных служб. Данная система позволит оперативно реагировать на угрозы и предотвращать происшествия. Для обеспечения функционирования платформы строится Центр обработки данных. Возможности цифровой инфраструктуры также будут использованы органами правопорядка в целях поддержания общественной безопасности. Принцип "Закон и Порядок" должен работать на практике. Поручаю акиму Астаны завершить реализацию проекта в кратчайшие сроки", – сказал Токаев.

Аналогичные платформы, заявил он, должны быть внедрены во всех городах страны.

"Ответственность за координацию данной инициативы возлагается на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития", – резюмировал глава государства.

Он также рассказал, что в рейтинге Oxford Economics 2025 Астана заняла 36-е место в Азии.