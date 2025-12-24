В Минздраве ответили на предложение тратить средства ОСМС на лекарства

Вице-министр здравоохранения Алия Рустемова на брифинге в ведомстве 24 декабря 2025 года ответила на предложение депутата позволить казахстанцам тратить неосвоенные средства по ОСМС на покупку лекарств, передает корреспондент Zakon.kz.

Алия Рустемова напомнила, что система медстрахования в Казахстане не является накопительной.

"Здесь не скапливаются те деньги, взносы, которые мы оплачиваем в систему ОСМС. Например, если человек, который оплачивает регулярно взносы, в течение года не обращается за медицинской помощью, то деньги не возвращаются. Взносы переходят в общий поток, и эти деньги тратятся на больных пациентов, которым требуются более затратные методы лечения. Поэтому то, что предложил депутат, я считаю это невозможно", – отметила она.

По ее словам, эти взносы не предусмотрены на одного конкретного человека.

"Если я, условно, в год плачу 51 тыс. тенге, это не означает, что я получу медицинскую помощь именно на эту сумму. Я могу получить на 5 млн тенге помощь или на 20 тыс. тенге в течение года. И в этом случае на оставшиеся, условно, мои деньги получит помощь какой-то другой пациент, которому требуется лечение. То есть здесь нет такого, чтобы я на эти 51 тыс. получила лечение (или на "остатки" покупать лекарства. – Прим. ред.). Поэтому здесь невозможно, просто сам механизм и вообще сама система не предусматривает, что человек на свои взносы может купить дополнительные лекарственные препараты", – резюмировала она.

Ее поддержала директор Департамента совершенствования и анализа ОСМС МЗ РК Ляззат Шоманова. По ее словам, система страхует от всех карманных крупных платежей в случае серьезного заболевания.

"Финансовая устойчивость фонда как раз направлена на то, чтобы когда у человека возникает потребность в некоем медицинском дорогостоящем обследовании, чтобы ему обеспечить, это и есть защита – страхование. Это значит: "Я себя страхую от всех возможных рисков, от больших финансовых затрат". Вы сможете получить медицинскую помощь как в плановом, так и в экстренном порядке", – заявила она.

По ее словам, расходы на лекарства в случае гриппа и ОРВИ покрывает человек самостоятельно. При этом постановка диагноза, ведение этого пациента, открытие больничных листов, лечение в случае возникновения осложнений как на амбулаторном, так и стационарном уровне обеспечивается государством.

17 декабря 2025 года депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов заявил, что существенной нагрузкой на бюджет семьи является фармацевтика. По его словам, один сезон вируса может обойтись одному члену семьи в десятки тысяч тенге. Он тогда предложил предусмотреть для граждан возможность применения неиспользованных средств ОСМС для приобретения лекарственных препаратов.