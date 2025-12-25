#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511
602.72
6.49
Общество

Минздрав не позволит казахстанцам тратить деньги из ОСМС на покупку лекарств

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 13:57 Фото: freepik
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев 25 декабря 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал возможность самостоятельного использования казахстанцами средств ОСМС на покупку лекарств, передает корреспондент Zakon.kz.

Такое предложение раньше высказал депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов.

"Система медицинского страхования выстроена на основании солидарной ответственности государства и гражданина, работника и работодателя. Отдельные накопительные счета внутри системы ОСМС на сегодняшний день не предполагаются и не обсуждаются", – сказал Султангазиев.

Вместе с тем, по его словам, Минздрав рассматривает возможность сооплаты на покупку лекарств.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы внедрить сооплату для лекарственных средств в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения. У нас порядка 400 лекарственных средств, более 100 нозологий, которые получают порядка 3 млн человек. Здесь у них появляется выбор – получить оригинальный препарат или от другого производителя, произведя соответствующую сооплату", – добавил вице-министр.

Ранее Магеррам Магеррамов предложил позволить казахстанцам тратить неосвоенные средства по ОСМС на покупку лекарств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Смерть ребенка в стоматологии: Минздрав не намерен пересматривать протоколы лечения
14:41, Сегодня
Смерть ребенка в стоматологии: Минздрав не намерен пересматривать протоколы лечения
В Минздраве ответили на предложение тратить средства ОСМС на лекарства
18:42, 24 декабря 2025
В Минздраве ответили на предложение тратить средства ОСМС на лекарства
Гораздо чаще стали нападать на медработников в Казахстане – статистика Минздрава
13:36, Сегодня
Гораздо чаще стали нападать на медработников в Казахстане – статистика Минздрава
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: