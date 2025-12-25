Минздрав не позволит казахстанцам тратить деньги из ОСМС на покупку лекарств

Фото: freepik

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев 25 декабря 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал возможность самостоятельного использования казахстанцами средств ОСМС на покупку лекарств, передает корреспондент Zakon.kz.

Такое предложение раньше высказал депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов. "Система медицинского страхования выстроена на основании солидарной ответственности государства и гражданина, работника и работодателя. Отдельные накопительные счета внутри системы ОСМС на сегодняшний день не предполагаются и не обсуждаются", – сказал Султангазиев. Вместе с тем, по его словам, Минздрав рассматривает возможность сооплаты на покупку лекарств. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы внедрить сооплату для лекарственных средств в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения. У нас порядка 400 лекарственных средств, более 100 нозологий, которые получают порядка 3 млн человек. Здесь у них появляется выбор – получить оригинальный препарат или от другого производителя, произведя соответствующую сооплату", – добавил вице-министр. Ранее Магеррам Магеррамов предложил позволить казахстанцам тратить неосвоенные средства по ОСМС на покупку лекарств.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: