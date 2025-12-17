Позволить казахстанцам тратить неосвоенные средства по ОСМС на покупку лекарств предлагает депутат

Депутат Магеррам Магеррамов на заседании Мажилиса 17 декабря 2025 года рассказал, как можно повысить доверие граждан к Фонду социального медицинского страхования (ФСМС), передает корреспондент Zakon.kz.

Магеррам Магеррамов отметил, что одной из наболевших проблем в медицинской сфере, которая вызывает недовольство населения, является отсутствие прозрачного контроля за объемом обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

"Граждане ежемесячно делают отчисления по ОСМС в Фонд социального медицинского страхования и не имеют возможности контролировать вопрос использования или неиспользования своих же взносов. При этом, согласно Закону РК "Об обязательном социальном медицинском страховании", фонд за счет своих активов, составляющая часть которых – отчисления граждан, осуществляет инвестиционную деятельность. Граждане же, являющиеся вкладчиками фонда, инвестдоход не получают. В этом, по нашему мнению, усматривается социальная несправедливость", – заявил он.

Депутат подчеркнул, что возможности передовых технологий и цифровизации не используются при взаимоотношениях фонда и граждан.

"На сегодняшний день цифровые технологии позволяют отслеживать объем наших пенсионных накоплений и наблюдать движение денежных средств на счету. Полагаем, что, разработав подобный механизм прозрачного цифрового отслеживания системы ОСМС, мы создадим благоприятную почву для доверия общественности системе здравоохранения. Также существенной нагрузкой на бюджет семьи является фармацевтика. Один сезон вируса может обойтись одному члену семьи в десятки тысяч тенге. Фракция НПК считает необходимым предусмотреть для граждан возможность применения неиспользованных средств ОСМС, в том числе с учетом инвестиционного дохода, для приобретения лекарственных препаратов. Данная инициатива окажет поддержку семьям и положительно скажется на общем благосостоянии казахстанцев", – добавил Магеррам Магеррамов.

