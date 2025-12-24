В Минздраве ответили на жалобы казахстанцев об отсутствии инсулина в аптеках

Вице-министр здравоохранения Алия Рустемова на брифинге в ведомстве 24 декабря 2025 года прокомментировала информацию о дефиците инсулина в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Алия Рустемова заверила, что на сегодня лекарственные препараты для пациентов с сахарным диабетом, в том числе инсулин, имеются в достаточном количестве в медицинских организациях.

"На сегодня на хабах единого дистрибьютора "СК-Фармация" имеются запасы этих лекарственных средств не только до конца этого года, а также включая январь и февраль, то есть, на три месяца пациенты будут обеспечены. Поэтому системных сбоев именно с обеспечением данных лекарственных препаратов у нас нет", – добавила она.

Она посоветовала пациентам в случае, если они не нашли лекарство в аптеке, обратиться в поликлинику и Службу поддержки пациентов.

"При необходимости вы можете позвонить в колл-центры, которые есть при всех управлениях здравоохранения – они размещены на сайтах и получить всю информацию о наличии. Кроме того, еще есть короткий номер "СК-Фармации" 1439, куда можно позвонить и также узнать о наличии препарата в данной медицинской организации, либо когда он поступит", – пояснила вице-министр.

Ранее сообщалось, что с 2026 года лечение и диспансерное наблюдение пациентов с сахарным диабетом в Казахстане будет включено в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).