#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Общество

В Минздраве ответили на жалобы казахстанцев об отсутствии инсулина в аптеках

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 17:57 Фото: freepik
Вице-министр здравоохранения Алия Рустемова на брифинге в ведомстве 24 декабря 2025 года прокомментировала информацию о дефиците инсулина в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Алия Рустемова заверила, что на сегодня лекарственные препараты для пациентов с сахарным диабетом, в том числе инсулин, имеются в достаточном количестве в медицинских организациях.

"На сегодня на хабах единого дистрибьютора "СК-Фармация" имеются запасы этих лекарственных средств не только до конца этого года, а также включая январь и февраль, то есть, на три месяца пациенты будут обеспечены. Поэтому системных сбоев именно с обеспечением данных лекарственных препаратов у нас нет", – добавила она.

Она посоветовала пациентам в случае, если они не нашли лекарство в аптеке, обратиться в поликлинику и Службу поддержки пациентов.

"При необходимости вы можете позвонить в колл-центры, которые есть при всех управлениях здравоохранения – они размещены на сайтах и получить всю информацию о наличии. Кроме того, еще есть короткий номер "СК-Фармации" 1439, куда можно позвонить и также узнать о наличии препарата в данной медицинской организации, либо когда он поступит", – пояснила вице-министр.

Ранее сообщалось, что с 2026 года лечение и диспансерное наблюдение пациентов с сахарным диабетом в Казахстане будет включено в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Стоит ли казахстанцам ожидать резкого роста цен на медуслуги
16:01, Сегодня
Стоит ли казахстанцам ожидать резкого роста цен на медуслуги
Платное обучение в медвузах хотят сократить в Минздраве Казахстана
17:10, 24 июня 2025
Платное обучение в медвузах хотят сократить в Минздраве Казахстана
Рисков эпидемии нет: Минздрав ответил на опасения казахстанцев
12:58, 11 ноября 2025
Рисков эпидемии нет: Минздрав ответил на опасения казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: