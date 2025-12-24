#Казахстан в сравнении
Общество

Более 2 тыс. студентов приняли участие во флешмобе в честь завершения Года рабочих профессий

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 21:51 Фото: акимат Астаны
В Астане завершение Года рабочих профессий отметили ярким флешмобом студентов колледжей, обучающихся по рабочим специальностям, передает официальный сайт акимата столицы.

В столице провели официальное закрытие Года рабочих профессий. На мероприятии были представлены ключевые достижения и инициативы колледжей, результаты совместной работы с работодателями по повышению престижа рабочих профессий, а также состоялась церемония награждения лиц, внесших значительный вклад в развитие профессионального образования.

Фото: акимат Астаны

В честь такого события Управление образования столицы организовало флешмоб, в котором приняли участие свыше 2000 студентов колледжей, обучающихся по рабочим специальностям (повара, бармены, швеи, слесари, электромонтажники).

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Они исполнили песню "Выбор сердца", специально написанную для акции, которая в последующем станет гимном для всех студентов, обучающихся по рабочим профессиям.


Айсулу Омарова
