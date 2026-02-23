Стипендию студентам-сельхозникам могут повысить только после 2028 года

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно размера стипендий студентов аграрных и ветеринарных специальностей со стипендиями по педагогическим и медицинским направлениям, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что для студентов, обучающихся по направлениям подготовки "Сельское хозяйство и биоресурсы" и "Ветеринария", наравне с другими направлениями подготовки размер стипендии с 1 сентября 2025 года по сравнению с 2024 годом увеличен на 20% и составил 52 372 тенге.

"При этом повышенный размер стипендии требует увеличения порогового балла ЕНТ, поэтому по педагогическим направлениям он составляет 70 баллов, по медицинским – 75. Увеличение порогового балла по аграрным специальностям – на сегодня 50 баллов – может ограничить возможности поступления в вузы абитуриентов по данному профилю", – говорится в ответе.

Кроме того, для повышения размера стипендии студентам необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета.

"Учитывая изложенное, вопрос увеличения размера стипендии для студентов, обучающихся по сельскохозяйственным направлениям, целесообразно рассмотреть после 2028 года", – добавил премьер.

