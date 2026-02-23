#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

Стипендию студентам-сельхозникам могут повысить только после 2028 года

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 12:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно размера стипендий студентов аграрных и ветеринарных специальностей со стипендиями по педагогическим и медицинским направлениям, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что для студентов, обучающихся по направлениям подготовки "Сельское хозяйство и биоресурсы" и "Ветеринария", наравне с другими направлениями подготовки размер стипендии с 1 сентября 2025 года по сравнению с 2024 годом увеличен на 20% и составил 52 372 тенге.

"При этом повышенный размер стипендии требует увеличения порогового балла ЕНТ, поэтому по педагогическим направлениям он составляет 70 баллов, по медицинским – 75. Увеличение порогового балла по аграрным специальностям – на сегодня 50 баллов – может ограничить возможности поступления в вузы абитуриентов по данному профилю", – говорится в ответе.

Кроме того, для повышения размера стипендии студентам необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета.

"Учитывая изложенное, вопрос увеличения размера стипендии для студентов, обучающихся по сельскохозяйственным направлениям, целесообразно рассмотреть после 2028 года", – добавил премьер.

Ранее мы писали о потребностях страны в специалистах сельскохозяйственного профиля.

Азамат Сыздыкбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
