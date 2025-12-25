В области Жетісу введен первый добровольный пожарный пост. Этот объект построен за счет местного бюджета в рамках программы "Сельские спасатели", направленной на развитие и укрепление системы гражданской защиты в сельской местности.

Как сообщает пресс-служба акима области Жетісу, новый пожарный пост расположен в селе Алмалы Каратальского района. Объект будет обслуживать данное село и два прилегающих населенных пункта. В штате 8 сотрудников, в том числе 4 пожарных и 4 водителя. Личный состав прошел специальную подготовку и готов к оперативному реагированию на пожары и иные чрезвычайные ситуации.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

По словам специалистов областного Департамента по чрезвычайным ситуациям, государством оказывается вся необходимая поддержка в обеспечении потребностей сельских населенных пунктов в предотвращении пожаров. При этом очень важна постоянная подготовка и дисциплина работающего личного состава, работа которого напрямую влияет на безопасность жителей. Ввод в эксплуатацию нового пожарного поста позволит значительно сократить время прибытия сил и средств в случае возникновения пожара и снизит риски нанесения ущерба жизни и имуществу граждан.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

"До этого в этом селе и соседних селах не было полноценной пожарной части. Ее функции выполняли четыре волонтера из числа сельских жителей, имелось старое здание, где находился резервуар, наполненный водой. В случае возникновения угрозы возгорания его буксировали на место происшествия. До приезда пожарной техники из районного центра мы местными силами старались локализовать пожар. А теперь новая команда профессионалов и современная техника позволят оперативно и эффективно реагировать на любую ситуацию", – отметил руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Каратальского района Куаныш Ракатаев.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Отметим, что в селе Алмалы сегодня проживает около 800 человек, а на территории Байшегирского сельского округа – 1300. Теперь новый пожарный пост внесет значительный вклад в повышение безопасности населения округа и укрепление системы гражданской защиты в целом.