Акиматы могут лишить права предоставления земельных участков

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 25 декабря 2025 года рассмотрели в двух чтениях и вернули в Мажилис Строительный кодекс с сопутствующими поправками, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Сената Суиндик Алдашев, Кодекс направлен на создание правовой системы регулирования в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, формирование безопасной среды обитания и жизнедеятельности человека, градостроительное планирование и развитие населенных пунктов, а также обеспечение безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры для всех категорий населения.

"В ходе рассмотрения Кодекса в Сенате постоянными комитетами внесены изменения и дополнения в части приведения в соответствие с действующим законодательством. Так, предусматривается исключение из компетенции уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства разработку и утверждение правил, определяющих порядок и стоимость оказания консультационных услуг в области проектирования государственной экспертной организацией", – зачитал депутат.

Кроме того, из компетенции уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства исключается норма по согласованию назначения главных архитекторов городов республиканского значения, столицы и области.

Из компетенции акиматов районов исключается право предоставления земельных участков.

"Кодекс дополняется нормой по организации процесса разработки проектно-сметной документации по строительным объектам на портале для организации экспертизы проектов по принципу "одного окна", который является обязательным для строительных объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций", – добавил сенатор.

Наряду с этим исключается норма, предусматривающая, что подрядчик (генеральный подрядчик) наравне с собственником имеет право принять решение по постутилизации (сносу) строительного объекта, при этом подрядчик в соответствии с действующим законодательством не имеет законных оснований для принятия таких решений.

Кроме того, предлагается уточнить норму, предусматривающую приостановление положений, направленных на применение карт селевой, оползневой и лавинной опасностей и рисков до 2030 года.

В этой связи депутаты Сената рекомендуют не одобрить отдельные статьи Кодекса и возвратить Кодекс в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей Кодекса.

Ранее депутаты Сената вернули в Мажилис закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".