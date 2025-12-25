#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511
602.72
6.49
Право

Акиматы могут лишить права предоставления земельных участков

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 13:39 Фото: pixabay
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 25 декабря 2025 года рассмотрели в двух чтениях и вернули в Мажилис Строительный кодекс с сопутствующими поправками, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Сената Суиндик Алдашев, Кодекс направлен на создание правовой системы регулирования в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, формирование безопасной среды обитания и жизнедеятельности человека, градостроительное планирование и развитие населенных пунктов, а также обеспечение безбарьерного доступа к объектам социальной инфраструктуры для всех категорий населения.

"В ходе рассмотрения Кодекса в Сенате постоянными комитетами внесены изменения и дополнения в части приведения в соответствие с действующим законодательством. Так, предусматривается исключение из компетенции уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства разработку и утверждение правил, определяющих порядок и стоимость оказания консультационных услуг в области проектирования государственной экспертной организацией", – зачитал депутат.

Кроме того, из компетенции уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства исключается норма по согласованию назначения главных архитекторов городов республиканского значения, столицы и области.

Из компетенции акиматов районов исключается право предоставления земельных участков.

"Кодекс дополняется нормой по организации процесса разработки проектно-сметной документации по строительным объектам на портале для организации экспертизы проектов по принципу "одного окна", который является обязательным для строительных объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций", – добавил сенатор.

Наряду с этим исключается норма, предусматривающая, что подрядчик (генеральный подрядчик) наравне с собственником имеет право принять решение по постутилизации (сносу) строительного объекта, при этом подрядчик в соответствии с действующим законодательством не имеет законных оснований для принятия таких решений.

Кроме того, предлагается уточнить норму, предусматривающую приостановление положений, направленных на применение карт селевой, оползневой и лавинной опасностей и рисков до 2030 года.

В этой связи депутаты Сената рекомендуют не одобрить отдельные статьи Кодекса и возвратить Кодекс в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей Кодекса.

Ранее депутаты Сената вернули в Мажилис закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Бюджетный кодекс вернули в Мажилис
12:04, 06 февраля 2025
Бюджетный кодекс вернули в Мажилис
Сенат вернул в Мажилис закон о защите прав потребителей финансовых услуг
14:30, 29 мая 2025
Сенат вернул в Мажилис закон о защите прав потребителей финансовых услуг
Мажилис одобрил Строительный кодекс: что изменится
12:12, 08 октября 2025
Мажилис одобрил Строительный кодекс: что изменится
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: