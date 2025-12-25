#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511
602.72
6.49
Общество

До 12 лет тюрьмы можно получить за нападение на медработников: Сенат одобрил поправки в Уголовный кодекс

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 12:43 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Депутаты Сената 25 декабря 2025 года в двух чтениях одобрили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Закон направлен на усиление правовой защиты медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи при исполнении ими своих служебных обязанностей.

"Актуальность предлагаемых изменений продиктована тем, с чем сегодня все чаще сталкиваются медицинские работники в своей повседневной практике. По данным уполномоченного органа, только в текущем году зафиксировано более 70 случаев нападений на медицинских работников и водителей скорой помощи. В целом за период с 2019 по 2025 год количество подобных инцидентов превысило 280. Эти цифры наглядно показывают, что проблема носит системный характер и требует законодательного реагирования", – сказала сенатор Айнур Аргынбекова.

По ее словам, в настоящее время действующее уголовное законодательство не выделяет медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи в качестве самостоятельной категории лиц, нуждающихся в особой правовой защите при исполнении профессиональных обязанностей. Это объективно снижает превентивный эффект уголовно-правовых мер и не в полной мере отражает общественную значимость их труда. Именно этот пробел и предлагается устранить рассматриваемым законом.

Законом предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью 380-3, устанавливающую дифференцированную ответственность за посягательства на медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи – в зависимости от степени общественной опасности совершенного деяния.

Так, за угрозу применения насилия предусматриваются меры ответственности от штрафа и общественных работ до ограничения либо лишения свободы сроком до двух лет, а при наличии отягчающих обстоятельств – до трех лет.

"В случае применения насилия, не представляющего опасности для жизни и здоровья, ответственность усиливается и может включать более крупные штрафы, общественные или исправительные работы либо ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет, а при отягчающих обстоятельствах – до 7 лет. Наиболее строгие меры предусмотрены за применение насилия, опасного для жизни и здоровья. В таких случаях наказание устанавливается в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах – до 12 лет", – отметила Аргынбекова.

Кроме того, законом уточняется компетенция органов внутренних дел, которым передаются полномочия по проведению дознания и досудебного расследования по делам данной категории. Это позволит обеспечить оперативность и эффективность правоприменения.

Ранее предложенные Сенатом поправки озвучил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Цифровой кодекс одобрил Сенат – что изменится
12:48, Сегодня
Цифровой кодекс одобрил Сенат – что изменится
В Налоговый кодекс внесли поправки – Сенат одобрил закон
13:55, 18 декабря 2025
В Налоговый кодекс внесли поправки – Сенат одобрил закон
Сенат одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
11:30, 26 декабря 2024
Сенат одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: