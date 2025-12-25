До 12 лет тюрьмы можно получить за нападение на медработников: Сенат одобрил поправки в Уголовный кодекс

Депутаты Сената 25 декабря 2025 года в двух чтениях одобрили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Закон направлен на усиление правовой защиты медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи при исполнении ими своих служебных обязанностей.

"Актуальность предлагаемых изменений продиктована тем, с чем сегодня все чаще сталкиваются медицинские работники в своей повседневной практике. По данным уполномоченного органа, только в текущем году зафиксировано более 70 случаев нападений на медицинских работников и водителей скорой помощи. В целом за период с 2019 по 2025 год количество подобных инцидентов превысило 280. Эти цифры наглядно показывают, что проблема носит системный характер и требует законодательного реагирования", – сказала сенатор Айнур Аргынбекова.

По ее словам, в настоящее время действующее уголовное законодательство не выделяет медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи в качестве самостоятельной категории лиц, нуждающихся в особой правовой защите при исполнении профессиональных обязанностей. Это объективно снижает превентивный эффект уголовно-правовых мер и не в полной мере отражает общественную значимость их труда. Именно этот пробел и предлагается устранить рассматриваемым законом.

Законом предлагается ввести в Уголовный кодекс новую статью 380-3, устанавливающую дифференцированную ответственность за посягательства на медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи – в зависимости от степени общественной опасности совершенного деяния.

Так, за угрозу применения насилия предусматриваются меры ответственности от штрафа и общественных работ до ограничения либо лишения свободы сроком до двух лет, а при наличии отягчающих обстоятельств – до трех лет.

"В случае применения насилия, не представляющего опасности для жизни и здоровья, ответственность усиливается и может включать более крупные штрафы, общественные или исправительные работы либо ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет, а при отягчающих обстоятельствах – до 7 лет. Наиболее строгие меры предусмотрены за применение насилия, опасного для жизни и здоровья. В таких случаях наказание устанавливается в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах – до 12 лет", – отметила Аргынбекова.

Кроме того, законом уточняется компетенция органов внутренних дел, которым передаются полномочия по проведению дознания и досудебного расследования по делам данной категории. Это позволит обеспечить оперативность и эффективность правоприменения.

Ранее предложенные Сенатом поправки озвучил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.