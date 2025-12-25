#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511
602.72
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
511
602.72
6.49
Общество

В Алматы ожидается снег, несмотря на +5°С

Алматы, снег, каток , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 15:06 Фото: Zakon.kz
О погоде в трех крупнейших городах Казахстана на 26, 27 и 28 декабря 2025 года рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Так, в предновогодние дни в Астане похолодает до -25°С, в то время как в Алматы и Шымкенте обещают снег, но с температурой +5°С и +9°С соответственно, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 26 декабря: переменная облачность ночью снег, низовая метель, днем небольшой снег, поземок. Ночью порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -18-20°С, днем с дальнейшим понижением.
  • 27 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -23-25°С, днем -16-18°С.
  • 28 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью -23-25°С, днем -13-15°С.

Алматы

  • 26 декабря: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), на дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.
  • 27 декабря: переменная облачность, ночью снег, гололед. Временами туман. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +1+3°С.
  • 28 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

Шымкент

  • 26 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Утром и днем порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +1+3°С.
  • 27 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.
  • 28 декабря: переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +7+9°С.

Ранее метеорологи рассказывали, что после циклона в Казахстан придут сильные морозы до -30°C. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Не зима, но все же: жителям Алматы 5 декабря обещают дождь
14:45, 02 декабря 2025
Не зима, но все же: жителям Алматы 5 декабря обещают дождь
Перед Новым годом в Алматы потеплеет до +4°С, а Астану заметет
14:29, 22 декабря 2025
Перед Новым годом в Алматы потеплеет до +4°С, а Астану заметет
В Алматы потеплеет до 5°C
15:53, 11 декабря 2024
В Алматы потеплеет до 5°C
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: