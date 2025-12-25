В Алматы ожидается снег, несмотря на +5°С

О погоде в трех крупнейших городах Казахстана на 26, 27 и 28 декабря 2025 года рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Так, в предновогодние дни в Астане похолодает до -25°С, в то время как в Алматы и Шымкенте обещают снег, но с температурой +5°С и +9°С соответственно, сообщает Zakon.kz.

Астана 26 декабря: переменная облачность ночью снег, низовая метель, днем небольшой снег, поземок. Ночью порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -18-20°С, днем с дальнейшим понижением.

27 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -23-25°С, днем -16-18°С.

28 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью -23-25°С, днем -13-15°С. Алматы 26 декабря: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), на дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.

27 декабря: переменная облачность, ночью снег, гололед. Временами туман. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +1+3°С.

28 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С. Шымкент 26 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Утром и днем порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем +1+3°С.

27 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.

28 декабря: переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +7+9°С. Ранее метеорологи рассказывали, что после циклона в Казахстан придут сильные морозы до -30°C. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

