Общество

Не зима, но все же: жителям Алматы 5 декабря обещают дождь

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 14:45 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде с 3 по 5 декабря 2025 года в трех крупнейших городах страны. Если в Астане чувствуется зима и там прогнозируют метель с гололедом. То в Алматы и Шымкенте лишь обещают дождь, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 3 декабря: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Туман. Днем порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +2°С.
  • 4 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -2°С.
  • 5 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -2°С.

Алматы

  • 3-4 декабря: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8-10°С.
  • 5 декабря: переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью -2°С, днем +6-8°С.

Шымкент

  • 3 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -2°С, днем +12-14°С.
  • 4 декабря: переменная облачность, временами дождь. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2-4°С, днем +7-9°С.
  • 5 декабря: переменная облачность, временами дождь. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2-4°С, днем +5-7°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 14:45
Снегопады и ливни обрушатся на Казахстан 2 декабря

Также мы сообщали, что со 2 по 4 декабря 2025 года на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода из-за прохождения атмосферных фронтальных разделов, сопровождающаяся дождем и снегом.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Последние
Популярные
