Общество

Алматы ждет необычно теплая середина января – до +9°С

Алматы, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 15:07 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие дни – с 9 по 11 января 2026 года – в трех крупнейших городах Казахстана. Известно, что в Алматы и Шымкенте днем температура прогреется до +9°С и +13°С соответственно. В Астане же ситуация совсем иная, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 9 января: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -7-9°С.
  • 10 января: переменная облачность, без осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -4-6°С.
  • 11 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1+1°С.

Алматы

  • 9 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С.
  • 10 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.
  • 11 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер может подняться до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +7+9°С.

Шымкент

  • 9 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +6+8°С.
  • 10 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер может подняться до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +9+11°С.
  • 11 января: переменная облачность, без осадков. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.

Ранее мы рассказывали, что Казахстан в ближайшие три дня ждут температурные качели от морозов -20°С до резкого потепления +14°С.

