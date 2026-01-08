Алматы ждет необычно теплая середина января – до +9°С

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на ближайшие дни – с 9 по 11 января 2026 года – в трех крупнейших городах Казахстана. Известно, что в Алматы и Шымкенте днем температура прогреется до +9°С и +13°С соответственно. В Астане же ситуация совсем иная, сообщает Zakon.kz.

Астана 9 января: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -7-9°С.

10 января: переменная облачность, без осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -4-6°С.

11 января: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1+1°С. Алматы 9 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С.

10 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

11 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер может подняться до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +7+9°С. Шымкент 9 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +6+8°С.

10 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер может подняться до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +9+11°С.

11 января: переменная облачность, без осадков. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С. Материал по теме "Кто-то уже купался!": казахстанцы о незамерзшем Капшагае Ранее мы рассказывали, что Казахстан в ближайшие три дня ждут температурные качели от морозов -20°С до резкого потепления +14°С.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: