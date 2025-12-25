#Казахстан в сравнении
Общество

В Алматы подвели итоги 30-летия Ассамблеи народа Казахстана

В Алматы подвели итоги 30-летия, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 16:46 Фото: акимат города Алматы
В Доме дружбы состоялась республиканская конференция "Қазақстан – бейбітшілік пен бірліктің кепілі", посвященная 30-летию АНК. Участники обсудили достижения Ассамблеи за три десятилетия, опыт укрепления межэтнического согласия и национального единства, а также планы на 2026 год.

Вместе с представителями этнокультурных объединений, НПО и структур АНК мегаполиса в мероприятии приняли участие заместитель акима Алматы Абзал Нукенов, заместитель председателя АНК Марат Азильханов и руководитель Управления внутренней политики города Айдар Есенбеков.

Заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов в своем выступлении также подчеркнул позитивную роль АНК и уникальность казахстанской модели согласия.

Фото: акимат города Алматы

"Когда мы говорим о независимости, то в первую очередь упоминаем единство. Без единства нет и независимости. Именно одним из опорных инструментов казахстанского единства является Ассамблея. АНК – уникальный институт, который гармонирует как с государством, так и с обществом. Мы ценим вклад всех этнокультурных объединений и желаем им успехов в реализации проектов", – сказал Абзал Нукенов.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом АНК администрации президента Марат Азильханов отметил, что 30-летие организации стало историческим событием для страны. Он также напомнил, что миссия Ассамблеи — обеспечивать единство общества и служить примером для всех структур и объединений.

Фото: акимат города Алматы

"Ассамблея является тканью, на которой строится работа политических партий, профсоюзов и общественных организаций. Наша цель — вместе со всеми институтами государства поддерживать единство", – добавил спикер.

Конференция стала важной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и укрепления роли Ассамблеи народа Казахстана как института народной дипломатии. Участники подчеркнули, что работа по продвижению ценностей единства, дружбы и культурного разнообразия будет продолжена и в следующем году с новыми проектами и инициативами.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
