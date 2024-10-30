30-летие Ассамблеи народа Казахстана: утвержден план мероприятий
Фото: assembly.kz
Постановлением правительства от 24 октября 2024 года утвержден План мероприятий по организации и проведению 30-летия Ассамблеи народа Казахстана "30 лет во имя единства и согласия", сообщает Zakon.kz.
План включает в себя 36 различных мероприятий, которые разделены по тематике на:
- Ключевые мероприятия.
- Социально значимые мероприятия.
- Информационно-имиджевые мероприятия.
В частности, планируется провести:
- Мероприятие, посвященное дню создания Ассамблеи народа Казахстана (форум ко Дню Благодарности) – 1 марта 2025 года.
- Проведение XXXIV сессии АНК, посвященной 30-летию АНК – апрель 2025 года.
- Проведение мероприятий, посвященных 30-летию АНК, с участием политических партий и других общественных организаций (встреча с молодежью на тему "Бірлікті ту еткен", творческий фестиваль "Мың алғыс саған, туған ел!", научно-практическая конференция "Бірлік пен келісім — кемел келешек кепілі!", форум отцов "Роль отцов в этнопедагогике", посадка деревьев на Аллее дружбы в рамках партийного проекта "Таза Қазақстан", выставка произведений прикладного искусства "Әлемді әлдилеген аналар!").
- Проведение республиканского Конгресса домов дружбы – в течение 2025 года.
- Разработка и реализация региональных планов, посвященных 30-летию АНК – декабрь 2024 года.
- Проведение мероприятий этнокультурных объединений, посвященных 30-летию АНК (празднование нового года по лунному календарю "Соль Наль", фотовыставка турецкого ЭКО "Ахыска", концерт немецкого ЭКО "Возрождение" "Біз біргеміз! Wir sind zusammen!", торжественный концерт, посвященный 30-летию АНК и 20-летию украинского ЭКО "Рада украинцев Казахстана" "Ми разом, ми одна сiм’я!"(Мы вместе, мы одна семья!), конкурс-выставка молодых художников "Бірлікке 30 жыл — 30 лет единства" уйгурского ЭКО, международный "Сабантуй" татарского ЭКО).
- Проведение мероприятий РОО "Ассамблея жастары", посвященных 30-летию АНК (мероприятия образовательной платформы "Школа лидерства", благотворительная акция "30 лет единства и солидарности", проекты "Жастар-LIFE" и "Елім менің", республиканский молодежный форум "Сыр елі — достық мекені", молодежный форум "Бірлік-Единство.kz", республиканская экологическая акция "Рахмет, Жер ана!") – в течение 2025 года.
- Проведение мероприятий Научно-экспертного Совета АНК, посвященных 30-летию АНК (публикация Концептуально-терминологического аппарата (глоссария) о нациестроительстве, монография "Национальное единство Казахстана: история, современность и новые тенденции") – в течение 2025 года.
- Презентация деятельности АНК в Штаб-квартире ЮНЕСКО в городе Париже (Франция) – май 2025 года и т.д.
Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту РК, а также иным организациям предписано:
- обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных планом;
- не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представить информацию о ходе выполнения плана в Министерство культуры и информации РК.
- Министерству культуры и информации РК не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представить сводную информацию о ходе выполнения плана в Администрацию Президента РК.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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