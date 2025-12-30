#Казахстан в сравнении
События

В области Жетысу в честь 30-летия АНК выпустили историческую книгу и художественный фильм

30-летие АНК, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 20:22 Фото: пресс-служба акимата области Жетысу
В области Жетысу в рамках 30-летия Ассамблеи народа Казахстана cостоялись торжественная презентация исторической книги "30 лет во имя единства и согласия" и премьера художественного фильма "Оқылмаған хаттар".

В мероприятии приняли участие члены областной Ассамблеи народа Казахстана, представители этнокультурных объединений, местная интеллигенция и общественные активисты.

От имени руководства области участников торжественного мероприятия поздравил заместитель акима области Диас Есдаулетов. В своем выступлении он подчеркнул особую роль Ассамблеи народа Казахстана в укреплении общественного согласия и единства, а также отметил значимость системной работы, проводимой в регионе в сфере сохранения межэтнической гармонии.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

"Сегодня мы являемся свидетелями торжественной презентации книги, посвященной 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, а также премьерного показа полнометражного художественного фильма "Оқылмаған хаттар". Эти события стали результатом единства и согласия нашего народа, глубоких исторических корней и духовных ценностей страны", – отметил Есдаулетов.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

В книге "30 лет во имя единства и согласия" подробно отражены история создания Ассамблеи народа Казахстана, ключевые этапы ее развития, а также результаты и лучшие практики, реализованные на региональном уровне.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

А художественный фильм позволит зрителям глубже прочувствовать ценности единства, согласия, гуманизма и исторической преемственности.

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

Стоит отметить, с начала года в рамках празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана в области Жетысу было организовано 561 мероприятие с общим охватом порядка 65 тыс. человек, направленное на укрепление межэтнического согласия и общественной стабильности.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
