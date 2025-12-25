"Поручаю принять срочные меры" – Токаев о строительстве центров инклюзивного спорта во всех регионах РК

Фото: akorda.kz

Выступая 25 декабря 2025 года на встрече с общественностью Жамбылской области, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил открыть центры инклюзивного спорта во всех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что государство уделяет особое внимание детям с особыми потребностями. "Вчера я посетил Центр инклюзивного спорта в Астане. Считаю необходимым строительство аналогичных объектов и в других регионах. Поручаю правительству совместно с акимами всесторонне изучить данный вопрос и принять срочные меры. Важно отметить, что такие центры должны быть доступны не только в столице, но и в каждой области. Это упущение в работе акимов". Касым-Жомарт Токаев Он подчеркнул, что Казахстан – социальное государство, поэтому выполнение социальных обязательств должно всегда оставаться в центре внимания. "В текущем году на выплату пенсий и пособий было выделено 5,9 трлн тенге. В следующем году этот показатель вырастет еще на 10%". Касым-Жомарт Токаев Ранее глава государства заявил, что в Казахстане произошли беспрецедентные качественные перемены.

