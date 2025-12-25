"2026 год станет годом больших перемен": Токаев анонсировал важное объявление

Выступая 25 декабря 2025 года на встрече с общественностью Жамбылской области, глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что поставил цель превратить Казахстан в цифровое государство в течение трех лет, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, искусственный интеллект и цифровая экономика – основные тенденции, характеризующие передовые страны. "Лидерами в этой сфере являются США и Китай. Казахстан не должен оставаться на обочине прогресса. Если мы сейчас не приложим усилия, то будущие поколения не простят нам этой ошибки. Значительная часть моего недавнего Послания посвящена данному вопросу". Касым-Жомарт Токаев Как отметил глава государства, на сегодняшний день правительство приступило к активной работе, осуществлен ряд проектов. "Однако у нас впереди еще много работы. Уверен, что предстоящий год станет годом больших перемен. Мы вступаем в новый этап преобразований, о содержании которых я объявлю в ближайшее время". Касым-Жомарт Токаев Он подчеркнул, что "у нас общая цель – строительство Справедливого, Безопасного, Сильного и Чистого Казахстана". "Самое главное – сохранить нерушимую сплоченность народа. Государство и общество должны выступать как единое целое, в тесном взаимодействии. Общими силами мы обязательно достигнем поставленной цели". Касым-Жомарт Токаев Ранее президент обозначил задачу правительства и Нацбанка.

