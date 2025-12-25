#Казахстан в сравнении
События

"2026 год станет годом больших перемен": Токаев анонсировал важное объявление

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, город Астана, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 17:05 Фото: akorda.kz
Выступая 25 декабря 2025 года на встрече с общественностью Жамбылской области, глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что поставил цель превратить Казахстан в цифровое государство в течение трех лет, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, искусственный интеллект и цифровая экономика – основные тенденции, характеризующие передовые страны.

"Лидерами в этой сфере являются США и Китай. Казахстан не должен оставаться на обочине прогресса. Если мы сейчас не приложим усилия, то будущие поколения не простят нам этой ошибки. Значительная часть моего недавнего Послания посвящена данному вопросу".Касым-Жомарт Токаев

Как отметил глава государства, на сегодняшний день правительство приступило к активной работе, осуществлен ряд проектов.

"Однако у нас впереди еще много работы. Уверен, что предстоящий год станет годом больших перемен. Мы вступаем в новый этап преобразований, о содержании которых я объявлю в ближайшее время".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что "у нас общая цель – строительство Справедливого, Безопасного, Сильного и Чистого Казахстана".

"Самое главное – сохранить нерушимую сплоченность народа. Государство и общество должны выступать как единое целое, в тесном взаимодействии. Общими силами мы обязательно достигнем поставленной цели".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент обозначил задачу правительства и Нацбанка.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
