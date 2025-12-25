В Казахстане произошли беспрецедентные качественные перемены – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 25 декабря 2025 года на встрече с общественностью Жамбылской области заявил, что в Казахстане произошли беспрецедентные качественные перемены, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, в условиях глобальной нестабильности и непростой геополитической ситуации Казахстан придерживается нейтральной позиции и проводит взвешенную внешнюю политику.

"Это обеспечивает благоприятные условия для развития нашей страны. Казахстан идет курсом кардинальных преобразований. Проведена конституционная реформа. По итогам общенационального референдума в Конституцию внесены важнейшие поправки. Расширены полномочия Парламента, усилена ответственность правительства, возросла роль политических партий. Создан Конституционный суд. Наши граждане получили возможность более широкого участия в принятии стратегически важных решений. Таким образом, в Казахстане произошли беспрецедентные качественные перемены. Самое главное – народ видит и ощущает эти изменения". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что в Послании он выступил с инициативой проведения парламентской реформы.

"В связи с этим высказываются различные предложения, которые будут тщательно изучены. В случае поддержки со стороны граждан мы сформируем однопалатный профессиональный Парламент. Уверен, что такой шаг будет полезным и эффективным для нашего государства". Касым-Жомарт Токаев

Также президент заявил, что Тараз – колыбель древней цивилизации, имеющая сакральное значение для нашего народа.