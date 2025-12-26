#Казахстан в сравнении
Общество

В Алматы планируется развитие полицентра "Восточные ворота" и строительство стадиона международного уровня

Восточные ворота, полицентр, строительство, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 16:04 Фото: пресс-служба акима Алматы
Архитектор Турксибского района Алматы Алмас Манияров рассказал о ключевых проектах развития района в рамках корректировки Генерального плана города, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в Турксибском районе предусмотрено развитие нового полицентра "Восточные ворота", который объединит деловые, социальные и досуговые функции и станет одной из точек роста мегаполиса. Также в районе планируется строительство спортивного стадиона международного уровня.

В нашем районе предусмотрено развитие полицентра "Восточные ворота". Кроме того, запланировано строительство стадиона международного уровня. Рядом появятся социальные, культурные и досуговые объекты, современные жилые кварталы. Архитектурный стиль будет выдержан, чтобы жилье соответствовало высоким стандартам.Алмас Манияров

Он сообщил, что проектом предусмотрена реновация ветхого жилья на участке от улицы Сейфуллина до вокзала с размещением школ, детских садов и поликлиник, а также развитие улично-дорожной сети, включая пробивку улицы Хмельницкого в сторону Кульджинского тракта. Планируется благоустройство территории от проспекта Рыскулова до озера у аэропорта с созданием прогулочных зон и общественных пространств.

Алмас Манияров подчеркнул, что корректировка Генплана имеет принципиальное значение для города: она позволит развивать не только центральные районы, но и нижние части Алматы, создавая комфортные условия для жизни и работы во всех частях мегаполиса.

Айсулу Омарова
