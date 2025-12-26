В Алматы планируется развитие полицентра "Восточные ворота" и строительство стадиона международного уровня

Архитектор Турксибского района Алматы Алмас Манияров рассказал о ключевых проектах развития района в рамках корректировки Генерального плана города, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в Турксибском районе предусмотрено развитие нового полицентра "Восточные ворота", который объединит деловые, социальные и досуговые функции и станет одной из точек роста мегаполиса. Также в районе планируется строительство спортивного стадиона международного уровня.

В нашем районе предусмотрено развитие полицентра "Восточные ворота". Кроме того, запланировано строительство стадиона международного уровня. Рядом появятся социальные, культурные и досуговые объекты, современные жилые кварталы. Архитектурный стиль будет выдержан, чтобы жилье соответствовало высоким стандартам. Алмас Манияров

Он сообщил, что проектом предусмотрена реновация ветхого жилья на участке от улицы Сейфуллина до вокзала с размещением школ, детских садов и поликлиник, а также развитие улично-дорожной сети, включая пробивку улицы Хмельницкого в сторону Кульджинского тракта. Планируется благоустройство территории от проспекта Рыскулова до озера у аэропорта с созданием прогулочных зон и общественных пространств.

Алмас Манияров подчеркнул, что корректировка Генплана имеет принципиальное значение для города: она позволит развивать не только центральные районы, но и нижние части Алматы, создавая комфортные условия для жизни и работы во всех частях мегаполиса.