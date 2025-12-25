Дело Тотакановых: прокурор запросил срок за хищение средств на лечение ребенка

В Астане 25 декабря 2025 года продолжилось судебное разбирательство по делу супругов Даулета и Толкын Тотакановых, обвиняемых в хищении средств, собранных на лечение ребенка. В ходе судебных прений государственный обвинитель озвучил запрашиваемую меру наказания, сообщает Zakon.kz.

Гособвинитель Акторе Бериков заявил, что в 2019 году после установления у сына Тотакановых диагноза детский церебральный паралич подсудимые организовали систематический сбор денежных средств на лечение ребенка. Сбор осуществлялся через социальные сети, в частности Instagram, с использованием таргетированной рекламы. При этом изначально заявленная сумма сбора составляла 50 млн тенге.

"Значительная сумма собираемых средств направилась на лечение, погашение долговых обязательств, приобретение имущества и другие личные нужды. Согласно заключению специалистов Агентства по финансовому мониторингу, в период с мая 2020 года по май 2024 года на банковские карты Толкын Тотакановой поступило более 2,2 млрд тенге, из которых свыше 1,3 млрд тенге были получены в виде переводов, в том числе пожертвований. При этом сумма поступивших средств на счет матери Тотакановой составила 176 млн тенге, из которых переводом на карту – 174 млн тенге. Итоговая сумма переводов на карту составила 1,5 млрд тенге, из них в виде пожертвований – 1,4 млрд тенге. В сборах денежных средств участвовали около трех тысяч человек на сумму 111 млн тенге, из них тысяче человек причинен ущерб на сумму 70 млн тенге, а трем потерпевшим – на 47,1 млн тенге", – озвучил гособвинитель.

По его словам, общая статья расходов составила от 1,4 млрд тенге.



Обвинение утверждает, что значительная часть собранных средств была использована не по целевому назначению. Так, по данным следствия, около 481 млн тенге было направлено на оплату рекламы в Facebook, 349,5 млн тенге – на погашение долгов, около 110 млн тенге – на приобретение движимого и недвижимого имущества, а также средства тратились на сотовые телефоны, азартные игры и иные личные нужды. На лечение ребенка, как следует из материалов дела, было направлено около 6,4 млн тенге.

Кроме того, по версии обвинения, подсудимые легализовали часть похищенных средств, приобретая недвижимость, автомобили и размещая деньги на депозитных счетах с последующим получением дивидендов. В частности, были приобретены квартиры в Астане, земельный участок в Косшы, а также несколько дорогостоящих автомобилей.

Гособвинитель озвучил, что в ходе досудебного расследования установлено, что потерпевшие перечисляли деньги после просмотра видеороликов в Instagram о сборе средств на лечение ребенка, однако впоследствии выяснили, что пожертвования расходовались на иные нужды.

Так, одна из потерпевших передала несколько миллионов тенге, в том числе оформив кредиты, другая ошибочно перевела 100 тыс. тенге, хотя планировала в 10 раз меньше, но ее обращение с просьбой вернуть деньги было проигнорировано. Еще один потерпевший сообщил, что средства собирались коллективно через коллег, однако после выявления нецелевого использования денег он обратился в правоохранительные органы. Свидетели также указали, что полученные пожертвования направлялись на погашение давних долгов.

Государственный обвинитель отметил, что вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями специалистов, банковскими выписками, а также материалами, изъятыми в ходе обысков, включая переписки в мессенджерах, аудиосообщения и документы, отражающие движение денежных средств.

"Прошу Толкын Тотаканову признать виновной по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности и с лишением права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором благотворительных пожертвований, сроком на 10 лет, с конфискацией имущества. По п. 1 ч. 2 ст. 218 УК РК назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года восемь месяцев с отбыванием наказания и конфискацией имущества. На основании ч. 3 ст. 58 УК РК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором средств, сроком на 10 лет, с конфискацией имущества. На основании ч. 1 ст. 74 УК РК в связи с наличием малолетнего ребенка отсрочить исполнение назначенного наказания сроком на два года", – заявил Акторе Бериков.

Даулета Тотаканова гособвинитель также просил признать виновным по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК и п. 1 ч. 2 ст. 218 УК РК. По ч. 3 ст. 58 УК РК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно он призвал назначить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с лишением права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором пожертвований, на 10 лет, и с конфискацией имущества.

Акторе Бериков также просил изменить меру пресечения в отношении подсудимого на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу и взять его под стражу в зале суда, а также зачесть подсудимым срок нахождения под домашним арестом до вступления приговора в законную силу и конфисковать их имущество.

24 июля 2025 года в Астане супругов обвинили в хищении 1,3 млрд тенге, собранных на лечение ребенка.



11 декабря 2025 года суд возобновил следствие по делу супругов.