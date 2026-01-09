Миллиардные хищения на лечение ребенка: Тотаканова выступила с последним словом

В Астане 9 января 2026 года продолжилось судебное разбирательство по делу супругов Даулета и Толкын Тотакановых, обвиняемых в хищении 1,3 млрд тенге, собранных на лечение ребенка. В ходе заседания с последним словом выступила мать ребенка, передает корреспондент Zakon.kz.

Подсудимая отметила, что они с супругом никого не обманывали, у них действительно есть больной ребенок, а люди оказывали помощь семье добровольно.

"Они видели нашу боль, состояние нашего ребенка. Мы действительно лечили ребенка в Турции, Узбекистане, Азербайджане, России. На это потрачено не 6 млн тенге, а 160 млн тенге, и мы это доказали в судебных органах. Параллельно с этим я оказалась первой из процентщиков. Деньги изначально я занимала только ради лечения своего сына. Но со временем эти люди начали вымогать, угрожать убийством. За пять лет они у нас забрали более 700 млн тенге. И это я доказала через аудиторов. Все подтверждается", – озвучила Толкын Тотаканова.

Обращаясь к суду, она подчеркнула, что в ее действиях не было злого умысла и цели обогащения.

"У нас нет элитных квартир, автомобилей. У нас нет миллиардов. Расследование и следствие доказали, что у нас нет миллиардов. Сам прокурор сказал, что у нас есть только двухкомнатная квартира, и та находится в банке, в залоге. Это единственное жилье семьи. Уважаемый суд, я уже слишком высокую цену заплатила здоровьем своим и сына, репутацией, семьей. Мы уже 6 лет проходим очень тяжелый путь. Мы 6 лет боремся за здоровье нашего сына. Но сегодня жизнь нашего сына уже напрямую зависит от вас. Особенные дети в этом мире нужны только родителям. Без нашей заботы и без постоянного лечения наш ребенок просто не выживет", – продолжила она.

Подсудимая также напомнила, что супруг ничего не знал о том, что она попала в долговую яму, а также он не вел Instagram-страницу и не получал деньги на карту.

Толкын Тотаканова попросила оправдать их либо назначить штраф в пределах компенсации.

Суд удалился для принятия решения по уголовному делу. Оглашение судебного акта состоится сегодня в 12:00.

24 июля 2025 года в Астане супругов обвинили в хищении 1,3 млрд тенге, собранных на лечение ребенка. 11 декабря суд возобновил следствие по делу супругов. 25 декабря прокурор запросил срок. В тот день в ходе заседания с речью также выступила мать ребенка.