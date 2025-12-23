Таксист спас пенсионерку от потери 8,5 млн тенге

Пенсионерка из Павлодара чуть не стала жертвой мошенников после того, как ей позвонили "из энергоцентра". Ее спас бдительный таксист, сообщает Zakon.kz.

Подробностями истории 23 декабря 2025 года поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области: "Поверив рассказу о проверке счетчиков, она перешла по ссылкам и пыталась передать злоумышленникам 8,5 млн тенге. Мошенники, выдавая себя за сотрудников энергокомпании, позвонили пенсионерке и сообщили о проведении проверки счетчика, его опломбировки и попросили продиктовать код, поступивший с сервиса, якобы для работы. Ничего не подозревая, пенсионерка продиктовала указанный код. Через некоторое время пенсионерке уже позвонили якобы из банка и сообщили, что мошенники хотят завладеть ее денежными средствами, и для этого ей необходимо перевести деньги на "безопасный счет". После чего объяснили, что в течение дня приедет курьер, которому нужно будет отдать деньги. Не раздумывая, пенсионерка сняла со своего счета 8,5 млн тенге и ждала дальнейших указаний. Позже пенсионерке дали "указание" передать деньги через таксиста". Как сообщил начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП области Асхат Абетжанов, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицией проводятся мероприятия по розыску подозреваемых. "Вечером мне поступил вызов, где нужно было забрать посылку. Когда я уже подъехал, увидел отправителя – это была бабушка преклонного возраста. Я спросил, что она передает и кому, а она стала отвечать непонятно и торопилась, была растеряна. Заподозрил неладное, посадил бабушку в такси и отвез ее в опорный пункт. Ранее ко мне приходили полицейские и предупреждали о таких схемах мошенников, вот я и решил: пусть лучше полиция проверит все", – рассказал водитель такси Алексей Бортовой. По словам жительницы Павлодара Галины Андреевны, благодаря оперативным мерам полиции и бдительности водителя такси удалось предотвратить мошенничество крупной суммы и вернуть ее деньги. Полиция призывает жителей быть предельно внимательными: "Никакие государственные органы не забирают деньги "на сохранность" и не направляют курьеров. Любые подобные звонки – это мошенничество". 22 декабря 2025 года киберполиция обратилась к казахстанцам из-за мошенников.

