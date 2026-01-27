Новый вид мошенничества в Казахстане: обманывают обманутых

Мошенники придумали новый способ обмана казахстанцев – сами связываются с уже пострадавшими людьми, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 января 2026 года предупредили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай.



"Мошенники связываются с людьми, которые ранее пострадали от интернет-мошенничества, либо жертвы сами выходят на них через фальшивые объявления в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Неизвестные, представляющиеся юристами, финансовыми консультантами, представителями специальной следственной группы или сотрудниками организаций, помогающих пострадавшим от мошенников, заявляют:

"Мы знаем о вашем деле"

"Вернем ваши деньги, украденные мошенниками"

"С нашей помощью вы сможете полностью вернуть свои средства".

И пытаются завоевать доверие граждан.

Но это схема обмана со стороны мошенников.

Полиция предупреждает, что они под разными предлогами требуют:

– оплату услуг,

– государственную пошлину,

– страховой взнос .

В результате люди снова теряют деньги.

Помните:

органы правопорядка никогда не требуют деньги по телефону, мессенджерам или через социальные сети;

заявления о "быстром и гарантированном" возврате средств – неправда;

официальные юристы и государственные органы не просят предоплату.

Если вам поступил такой звонок:

– немедленно прекратите разговор;

– не производите никаких платежей;

– не сообщайте личные данные, номера банковских карт, SMS-коды;

– сразу звоните по номеру 102 или обращайтесь в ближайший отдел полиции.

"Мошенники чаще всего нацелены на пожилых людей и тех, кто ранее пострадал. Поэтому доведите эту информацию до своих родственников, близких, особенно пожилых родителей. Будьте осторожны – не позволяйте мошенникам вас обмануть!" – резюмировали в ДП.

Ранее в полиции СКО рассказали о мужчине, который поверил мошенникам и продал квартиру.