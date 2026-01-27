#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.79
595.07
6.56
Общество

Новый вид мошенничества в Казахстане: обманывают обманутых

мужчина говорит по телефону, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 15:16 Фото: pixabay
Мошенники придумали новый способ обмана казахстанцев – сами связываются с уже пострадавшими людьми, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 января 2026 года предупредили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай.

"Мошенники связываются с людьми, которые ранее пострадали от интернет-мошенничества, либо жертвы сами выходят на них через фальшивые объявления в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Неизвестные, представляющиеся юристами, финансовыми консультантами, представителями специальной следственной группы или сотрудниками организаций, помогающих пострадавшим от мошенников, заявляют:

"Мы знаем о вашем деле"

"Вернем ваши деньги, украденные мошенниками"

"С нашей помощью вы сможете полностью вернуть свои средства".

И пытаются завоевать доверие граждан.

Но это схема обмана со стороны мошенников.

Полиция предупреждает, что они под разными предлогами требуют:

– оплату услуг,

– государственную пошлину,

– страховой взнос .

В результате люди снова теряют деньги.

Помните:

  • органы правопорядка никогда не требуют деньги по телефону, мессенджерам или через социальные сети;
  • заявления о "быстром и гарантированном" возврате средств – неправда;
  • официальные юристы и государственные органы не просят предоплату.

Если вам поступил такой звонок:

– немедленно прекратите разговор;

– не производите никаких платежей;

– не сообщайте личные данные, номера банковских карт, SMS-коды;

– сразу звоните по номеру 102 или обращайтесь в ближайший отдел полиции.

"Мошенники чаще всего нацелены на пожилых людей и тех, кто ранее пострадал. Поэтому доведите эту информацию до своих родственников, близких, особенно пожилых родителей. Будьте осторожны – не позволяйте мошенникам вас обмануть!" – резюмировали в ДП.

Ранее в полиции СКО рассказали о мужчине, который поверил мошенникам и продал квартиру.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Новый вид мошенничества: под угрозой именинники
16:41, 30 сентября 2025
Новый вид мошенничества: под угрозой именинники
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
14:59, 01 июля 2025
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Новый вид мошенничества: трудоустройство за границей
10:10, 11 ноября 2024
Новый вид мошенничества: трудоустройство за границей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: