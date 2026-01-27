Новый вид мошенничества в Казахстане: обманывают обманутых
Об этом 27 января 2026 года предупредили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай.
"Мошенники связываются с людьми, которые ранее пострадали от интернет-мошенничества, либо жертвы сами выходят на них через фальшивые объявления в социальных сетях", – говорится в сообщении.
Неизвестные, представляющиеся юристами, финансовыми консультантами, представителями специальной следственной группы или сотрудниками организаций, помогающих пострадавшим от мошенников, заявляют:
"Мы знаем о вашем деле"
"Вернем ваши деньги, украденные мошенниками"
"С нашей помощью вы сможете полностью вернуть свои средства".
И пытаются завоевать доверие граждан.
Но это схема обмана со стороны мошенников.
Полиция предупреждает, что они под разными предлогами требуют:
– оплату услуг,
– государственную пошлину,
– страховой взнос .
В результате люди снова теряют деньги.
Помните:
- органы правопорядка никогда не требуют деньги по телефону, мессенджерам или через социальные сети;
- заявления о "быстром и гарантированном" возврате средств – неправда;
- официальные юристы и государственные органы не просят предоплату.
Если вам поступил такой звонок:
– немедленно прекратите разговор;
– не производите никаких платежей;
– не сообщайте личные данные, номера банковских карт, SMS-коды;
– сразу звоните по номеру 102 или обращайтесь в ближайший отдел полиции.
"Мошенники чаще всего нацелены на пожилых людей и тех, кто ранее пострадал. Поэтому доведите эту информацию до своих родственников, близких, особенно пожилых родителей. Будьте осторожны – не позволяйте мошенникам вас обмануть!" – резюмировали в ДП.
