Общество

Слухи о закрытии частных школ прокомментировали в Минпросвещения

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 14:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Серик Аширов 26 декабря 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал возможность полного закрытия частных школ в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Такие слухи, по словам журналистов, муссируются в социальных сетях.

"Закон РК "Об образовании" устанавливает, что все организации образования функционируют в едином правовом поле, независимо от формы собственности. Частные школы лицензируются, проходят госаттестацию и контроль по тем же правилам и требованиям, что и государственные школы. Эти меры направлены, в целом, на соблюдение обязательных требований обеспечения качества образования, безопасности обучающихся и защиты их прав", – сказал Аширов.

Вопрос о закрытии частных школ, как заверил спикер, не стоит.

"Прекращение деятельности частных школ возможно только в случае, прямо предусмотренных законами, в том числе при неустранении выявленных нарушений. Такие решения принимаются исключительно в установленном законом порядке и не связаны также, еще раз подмечу, с формой собственности. Тем самым закрытие частных школ в Казахстане не стоит и не рассматривается", – добавил Аширов.

Ранее мы писали о новой системе госзаказа для частных школ.

Азамат Сыздыкбаев
