Общество

Скандал с закрытием частной школы для особенных детей прокомментировали в акимате Алматы

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, школьная форма, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 16:05 Фото: Zakon.kz
В Управлении образования акимата Алматы предоставили комментарий касательно закрытия частной школы "Академия педагога", сообщает Zakon.kz.

О якобы внезапном закрытии частной школы, где обучались 245 детей с аутизмом и задержкой развития, стало известно из социальных сетей. Сообщалось, что "Академия педагога" осталась без государственного финансирования, а педагоги образовательного учреждения – без работы.

"Я одна из родителей, у кого сын учится в этой же школе. 245 особенных детей остались без занятий, без поддержки, а 50 учителей (специалисты) остались без зарплат и работы посреди учебного года. Школа не частная, Общественное объединение по документам, а занятия у детей проводятся абсолютно бесплатно. Мы, родители, очень надеемся, что Управление образования Алматы решит нашу проблему", – писала в Threads пользовательница под ником gulnazik241985.

Также закрытие комментировал директор частной школы Нурым Нургалиев. По его словам, причина – в бюрократии.

Сегодня, 19 февраля 2026 года, в Управлении образования Алматы заявили, что "Академия педагога" ранее финансировалась в рамках государственного образовательного заказа. В соответствии с п.п. 3 п. 12 "Нового механизма размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования на 2025-2026 учебный год", утвержденного приказом министра просвещения РК от 10 февраля, одним из обязательных требований для размещения государственного образовательного заказа является соответствие целевого назначения здания, в котором расположена школа.

"По результатам анализа, проведенного управлением, установлено, что образовательная деятельность осуществляется в индивидуальном жилом доме, что не соответствует установленному целевому назначению объекта и требованиям действующего законодательства".Управление образования Алматы

Дополнительно в управлении сообщили, что директором Нурымом Нургалиевым 14 октября 2025 года было подано заявление на изменение целевого назначения земельного участка с "индивидуальное жилищное строительство" на "для размещения и обслуживания здания образования (школа)".

"По результатам рассмотрения заявителю был направлен мотивированный отказ в связи с некорректным заполнением заявления. 17 февраля 2026 года Нургалиев Н. У. повторно подал заявление, которое в настоящее время рассматривается Управлением архитектуры и градостроительства в установленном законодательством порядке".Управление образования Алматы

Согласно проекту детальной планировки, утвержденному 29 декабря 2023 года, земельный участок расположен в функциональной зоне усадебной застройки (Ж-1). В соответствии с градостроительным регламентом территории Алматы в указанной зоне допускается размещение объектов дошкольного воспитания, а также начальных и средних школ высотой не более трех этажей при соблюдении установленных требований.

"В связи с несоответствием целевого назначения объекта действующим требованиям размещение государственного образовательного заказа в частной школе "Академия педагога" в текущих условиях противоречит законодательству. При этом подчеркиваем, что акимат города не оставляет детей без внимания и обеспечивает реализацию их конституционного права на получение образования. Учащиеся будут распределены в государственные общеобразовательные организации по месту проживания, с учетом создания комфортных условий обучения и непрерывности образовательного процесса. Все необходимые организационные меры принимаются для того, чтобы переход был максимально корректным и не отразился на качестве образования".Управление образования Алматы

По данным ведомства, в настоящее время в 216 школах Алматы внедрена система инклюзивного образования, а также функционируют 8 специальных организаций образования для детей с различными особенностями развития. Государственные образовательные учреждения обладают необходимыми ресурсами для обеспечения получения среднего образования детьми с особыми образовательными потребностями.

"В случае приведения здания и правоустанавливающих документов школы в соответствие установленным требованиям сохраняется возможность повторного участия в конкурсе на размещение государственного образовательного заказа".Управление образования Алматы

Обновлено в 16:14

Из публикации в Instagram "Академии педагога" стало известно, что частная школа для особенных детей с завтрашнего дня, 20 февраля, продолжит свой учебный процесс. За это директор Нургалиев поблагодарил госорганы.

12 февраля 2026 года стало известно, что в Казахстане запущен новый механизм размещения государственного образовательного заказа в частных школах.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
