На Алматы обрушится снег, а чего ждать Астане и Шымкенту 27-29 декабря
Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода с 27 по 29 декабря 2025 года в трех крупнейших мегаполисах страны. Из их прогноза следует, что в Астане будет без осадков, на Алматы обрушится снег, а Шымкент ждут дожди, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 27 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°C, днем -17-19°C.
- 28 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°C, днем -13-15°C.
- 29 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°C, днем -2-4°C.
Прогноз погоды по Алматы
- 27 декабря: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +2+4°C.
- 28 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +3+5°C.
- 29 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +5+7°C.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 27 декабря: переменная облачность, ночью и утром снег, гололед. Временами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +4+6°C.
- 28 декабря: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +8+10°C.
- 29 декабря: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +15+17°C.
Ранее синоптики сообщили, что Казахстан ждет снег и резкое потепление до +15°C. Подробнее о погоде на 27-29 декабря 2025 года можете узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript