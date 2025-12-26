На Алматы обрушится снег, а чего ждать Астане и Шымкенту 27-29 декабря

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода с 27 по 29 декабря 2025 года в трех крупнейших мегаполисах страны. Из их прогноза следует, что в Астане будет без осадков, на Алматы обрушится снег, а Шымкент ждут дожди, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 27 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°C, днем -17-19°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°C, днем -17-19°C. 28 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°C, днем -13-15°C.

переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°C, днем -13-15°C. 29 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°C, днем -2-4°C. Прогноз погоды по Алматы 27 декабря: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +2+4°C.

переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +2+4°C. 28 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +3+5°C.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +3+5°C. 29 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +5+7°C. Прогноз погоды по Шымкенту 27 декабря: переменная облачность, ночью и утром снег, гололед. Временами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +4+6°C.

переменная облачность, ночью и утром снег, гололед. Временами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +4+6°C. 28 декабря: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +8+10°C.

переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +8+10°C. 29 декабря: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +15+17°C. Материал по теме Мороз, метель и дожди: штормовое предупреждение объявили в РК на пятницу Ранее синоптики сообщили, что Казахстан ждет снег и резкое потепление до +15°C. Подробнее о погоде на 27-29 декабря 2025 года можете узнать здесь.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: