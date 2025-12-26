#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.81
604.19
6.57
Общество

На Алматы обрушится снег, а чего ждать Астане и Шымкенту 27-29 декабря

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодняя елка, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 16:20 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода с 27 по 29 декабря 2025 года в трех крупнейших мегаполисах страны. Из их прогноза следует, что в Астане будет без осадков, на Алматы обрушится снег, а Шымкент ждут дожди, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 27 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°C, днем -17-19°C.
  • 28 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°C, днем -13-15°C.
  • 29 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°C, днем -2-4°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 27 декабря: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +2+4°C.
  • 28 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +3+5°C.
  • 29 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +5+7°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 27 декабря: переменная облачность, ночью и утром снег, гололед. Временами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +4+6°C.
  • 28 декабря: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +8+10°C.
  • 29 декабря: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +15+17°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 16:20
Мороз, метель и дожди: штормовое предупреждение объявили в РК на пятницу

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан ждет снег и резкое потепление до +15°C. Подробнее о погоде на 27-29 декабря 2025 года можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
От -25°С до +8°C, осадки и метель: какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент в предновогодние дни
14:55, 24 декабря 2025
От -25°С до +8°C, осадки и метель: какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент в предновогодние дни
Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 27 по 29 мая
14:28, 26 мая 2025
Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 27 по 29 мая
Мороз до -27°C в Астане, снегопад в Алматы и метель в Шымкенте: обновленный прогноз на три дня
15:26, 19 декабря 2025
Мороз до -27°C в Астане, снегопад в Алматы и метель в Шымкенте: обновленный прогноз на три дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: