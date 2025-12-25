Мороз, метель и дожди: штормовое предупреждение объявили в РК на пятницу

В 16 областях Казахстана на 26 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге Атырауской области ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, на западе области порывы 15-20 м/с. В Алматы днем ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром туман. В Конаеве утром и днем ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в области Улытау ожидаются снег, низовая метель, гололед, на востоке области временами сильный снег. На западе, юге, в центре области туман. В Жезказгане ночью ожидаются снег, низовая метель. Временами туман.

Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью на западе, севере, юге, в горных районах области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный, на западе, юге, в горных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте временами ожидается гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидается сильный снег. Ночью снег, низовая метель, гололед, днем на севере, востоке области снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер западный, юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В Караганде ночью и утром ожидаются снег, временами сильный снег, низовая метель. Временами туман.

Днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, туман. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем небольшой снег, низовая метель, туман. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере области Абай ожидаются снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед, на севере, востоке, юге области ожидается сильный снег. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 15-20, на западе, севере, в центре области порывы 23-28 м/с. В Семее ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Ночью на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед, на западе, севере, востоке области ожидается сильный снег. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

На юге Актюбинской области ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 20 градусов. В Актау ожидается гололед.

Ночью в Кызылординской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, юге, в центре области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде ночью и утром ожидаются снег, низовая метель, гололед. Временами туман.

В Акмолинской области ожидаются ночью снег, метель, днем на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются ночью снег, низовая метель.

В области Жетысу ночью на западе, севере снег, днем осадки (дождь, снег). На западе, севере, в горных районах области ожидаются низовая метель, гололед. На востоке, в горных районах области ожидается туман. Ветер западный, на востоке, в центре, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области ожидается туман. В Таразе днем ожидается гололед. Временами туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Жамбылской области ожидается юго-западный ветер, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, утром и днем в горных и предгорных районах области временами 30 м/с и более.

Ранее сообщалось, что снежные бури и метели накроют Казахстан 26 декабря.