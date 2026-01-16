#Казахстан в сравнении
Общество

На Алматы обрушится сильный снегопад, а чего ждать Астане и Шымкенту: прогноз погоды на выходные

снеговик, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 14:24 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 17, 18 и 19 января 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в Астане сохранятся крепкие морозы до -32°С, на Алматы обрушится сильный снегопад, а Шымкент ждут дожди и снег, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 17 января: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный ночью 9-14, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -30-32°С, днем -21-23°С.
  • 18 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -18-20°С.
  • 19 января: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -15-17°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 17 января: облачно, снег, ночью временами сильный снег. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -13-15°С.
  • 18 января: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -11-13°С.
  • 19 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -5-7°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 17 января: облачно, осадки (дождь, снег), гололед, туман, низовая метель, ночью временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1-3°С.
  • 18 января: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С днем 0-2°С.
  • 19 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -2-4°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 14:24
От -20°С до +15°С: неожиданные перепады и мокрый снег ждут Астану, Алматы и Шымкент в феврале

Ранее синоптики заявили, что сибирский антициклон берет Казахстан в ледяной плен. В связи с этим с 17 по 19 января 2026 года страну ждут морозы и метели.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
