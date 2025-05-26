Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 27 по 29 мая

Фото: pixabay

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды с 27 по 29 мая 2025 года по трем крупнейшим городам страны. Если в Астане и Алматы осадков специалисты не прогнозируют, то в Шымкенте не стоит убирать зонтики, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 27 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра могут достичь 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+21°.

28 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +21+23°.

29 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +22+24°. Прогноз погоды по Алматы 27 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +21+23°.

28 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.

29 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +23+24°. Прогноз погоды по Шымкенту 27 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +26+28°.

28 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +23+25°.

29 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°. Материал по теме Заморозки и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по всему Казахстану. Из него следует, что в страну вернется тепло, но холод сместится в другие регионы.

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