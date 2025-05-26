Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 27 по 29 мая
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Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды с 27 по 29 мая 2025 года по трем крупнейшим городам страны. Если в Астане и Алматы осадков специалисты не прогнозируют, то в Шымкенте не стоит убирать зонтики, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 27 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра могут достичь 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+21°.
- 28 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +21+23°.
- 29 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +22+24°.
Прогноз погоды по Алматы
- 27 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +21+23°.
- 28 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.
- 29 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +23+24°.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 27 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +26+28°.
- 28 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +23+25°.
- 29 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по всему Казахстану. Из него следует, что в страну вернется тепло, но холод сместится в другие регионы.
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