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Общество

Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 27 по 29 мая

Астана, Алматы и Шымкент, Казгидромет, прогноз погоды, конец мая, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 14:28 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды с 27 по 29 мая 2025 года по трем крупнейшим городам страны. Если в Астане и Алматы осадков специалисты не прогнозируют, то в Шымкенте не стоит убирать зонтики, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 27 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра могут достичь 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+21°.
  • 28 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +21+23°.
  • 29 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +22+24°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 27 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +21+23°.
  • 28 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.
  • 29 мая: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +23+24°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 27 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +26+28°.
  • 28 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +23+25°.
  • 29 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 14:28
Заморозки и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по всему Казахстану. Из него следует, что в страну вернется тепло, но холод сместится в другие регионы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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