Женщину насмерть зажало в лифте в роддоме Уральска: суд вынес приговор

Трагический инцидент произошел 31 декабря 2021 года в областном перинатальном центре. Тогда 50-летняя женщина, работавшая лифтером, погибла на месте – ее зажало между кабиной грузового лифта и шахтой, передает корреспондент Zakon.kz.

На скамье подсудимых – Жанна Дильманова, которая на момент происшествия была директором центра. Ей предъявлено обвинение по статье 254 УК РК "Недобросовестное отношение к своим обязанностям".

Из материалов дела следует, что 31 декабря около 8:00 погибшая Жуматова пришла на работу и заняла свое место лифтера. Позже, находясь в подвале, она услышала сигнал вызова лифта на верхние этажи и попыталась зайти в кабину. В этот момент лифт начал произвольно двигаться из-за технической неисправности.

"Жуматова оказалась зажатой между кабиной и шахтой, не успев ни войти полностью, ни выйти. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала компрессионная асфиксия, вызванная сдавливанием туловища, что привело к быстрой смерти", – зачитал гособвинитель.

Отметим, что лифт был произведен в 1981 году и работал с превышением срока эксплуатации в 25 лет. Он находился в изношенном состоянии. Его эксплуатация была запрещена и требовала замены. По мнению обвинения, авария произошла из-за ненадлежащего технического обслуживания, за которое отвечала директор центра.

Адвокат Жанны Дильмановой, Тамара Сарсенова, не согласна с обвинением. По ее словам, обеспечение работы лифтов не входило в функциональные обязанности директора, которая занималась общим руководством центра и оказанием медицинской помощи, и причинно-следственная связь между действиями Дильмановой и гибелью работницы не установлена.

Защита также отмечает, что видеозаписи и показания свидетелей позволяют предположить возможную неосторожность самой Жуматовой. По инструкции, лифтер должен находиться внутри кабины и управлять движением через рычаг, а в момент трагедии женщина стояла вне кабины, что могло привести к несчастному случаю.

Сарсенова подчеркнула, что Дильманова не проводила экспертизы лифтов, не подавала соответствующих заявок и не получала официальных документов о состоянии оборудования. Ответственность за безопасную эксплуатацию лифтов несла компания, которая должна была проводить техническое обслуживание, и при необходимости останавливать неисправные устройства.

Сегодня, 26 декабря 2025 года, судья Айзада Джумагулова огласила приговор по этому делу. Суд признал Жанну Дильманову невиновной и оправдал ее за отсутствием состава преступления в ее действиях. Также она получила право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Гражданский иск потерпевших о возмещении материального и морального вреда суд оставил без рассмотрения.

Кроме того, судья вынесла частное постановление в адрес руководства прокуратуры ЗКО и Департамента полиции. В документе указано на грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства со стороны следственных органов и ненадлежащий прокурорский надзор.