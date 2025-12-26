#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Общество

Госслужащих Казахстана обяжут владеть навыками работы с искусственным интеллектом

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 17:39 Фото: pixabay
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 26 декабря 2025 года на брифинге сообщил о планах сделать навыки работы с искусственным интеллектом обязательными для государственных служащих в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр подчеркнул, что в стране уже реализуется обучающая программа, ориентированная на государственных служащих, которая охватила около 50 тысяч человек.

"Со временем курсы по искусственному интеллекту для госслужащих станут обязательными. Человек не сможет работать на государственной службе, если он не прошел обучение по ИИ либо не обладает соответствующими навыками. Мы считаем, что это правильный подход, поскольку мир меняется, а государственная служба должна быть по-настоящему компетентной, высокоэффективной и высокопроизводительной, чтобы бороться с бюрократией", – дополнил он.

Мадиев также рассказал, что сегодня работает Национальная платформа искусственного интеллекта.

"Мы считаем, что Министерство искусственного интеллекта должно создавать условия для работы всех моделей ИИ. Если обслуживать их в формате единой очереди, этот процесс займет слишком много времени. Поэтому необходимо обучать госслужащих работе с ИИ-агентами, моделями и мультиагентными платформами, а также обеспечивать их соответствующими ресурсами – вычислительными мощностями, наборами данных и языковыми моделями. Уже сегодня люди без опыта программирования и работы в IT-сфере способны освоить создание таких агентов, и именно этому мы их обучаем", – заявил он.

По его словам, на сегодняшний день около 3000 госслужащих уже обучены работе на платформе и созданию ИИ-агентов.

"Сейчас разработано до 30 ИИ-агентов. При этом у нас есть четкие планы – как в этом, так и в следующем году – довести их количество в госаппарате примерно до 50 ИИ-агентов для нужд госслужащих в различных сферах. В развитии человеческого капитала искусственный интеллект занимает немаловажную часть всей программы. Причем мы должны охватывать все категории граждан: школьников, студентов, госслужащих, корпоративный сектор и широкие слои населения. Для большинства этих групп уже запущены пилотные программы", – дополнил министр.

9 декабря 2025 года депутат посоветовал чиновникам пользоваться ChatGPT.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
