Технологии

В Казахстане создан Фонд искусственного интеллекта

Искусственный интеллект, флаг РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 13:28 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства сообщил о создании Фонда искусственного интеллекта, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что уже создан Фонд искусственного интеллекта, который будет пополняться из средств Национального банка.

"На сегодня прорабатывается механизм финансирования данного Фонда. Фонд искусственного интеллекта будет поддерживать важнейшие цифровые проекты и образовательные инициативы. Следующим инструментом развития искусственного интеллекта в гос- и квазигоссекторах станет партнерство со специалистами мирового уровня. Вами поддержано создание совместного предприятия с компанией 01.AI. Совместное предприятие будет создано в марте. Эта организация станет оператором Национальной платформы искусственного интеллекта, на базе которой будут создаваться ИИ-агенты", – обратился к президенту Мадиев.

По его мнению, такой подход даст Казахстану доступ к передовым технологиям для создания ИИ-агентов, которые позволят значительно повысить эффективность и скорость принятия управленческих решений.

"Страны-лидеры в сфере цифровизации и искусственного интеллекта закладывают существенный объем ресурсов на уровне 4-6% ВВП на развитие отрасли в течение трех лет. Возврат таких инвестиций в экономику имеет мультипликатор 5 к 1 и обеспечивает дополнительный прирост ВВП до 1,5 процентных пункта в год", – озвучил он.

Ранее Жаслан Мадиев ответил на вопросы главы государства о востребованности отечественных ИИ-сервисов и числе их пользователей.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Следите за новостями zakon.kz в:





